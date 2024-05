香港のスパニッシュタパスバー“22Ships”コラボ！銀座“MASIA”2夜限定コラボディナー

スペイン・カタルーニャのアイデンティティを表現するレストラン「MASIA」は、香港の大人気スパニッシュタパスバー“22 Ships”のアントニオ・オビエドシェフと“MASIA”のマテウ・ヴィジャレットシェフによる2夜限定コラボディナーイベントを2024年6月6日(木)・7日(金)に開催します。

銀座“MASIA”2夜限定コラボディナー

店名 : MASIA(マシア)

業態 : スペイン カタルーニャ料理

所在地 : 〒104-0061 東京都中央区銀座2丁目4-6 銀座ベルビア館 8F

営業時間 : Lunch 12:00-15:00(最終入店13:30)

Dinner 18:00-22:00(最終入店20:00)

定休日 : 火曜日、水曜日

席数 : 26席

日程 :2024年6月6日(木)・7日(金) ディナーのみ

料金 :ディナーコース 22,000円(税込)/おひとり様

ワインペアリング 14,960円(税込)/おひとり様

予約 :WEB

https://www.tablecheck.com/shops/masia/reserve?menu_items[]=664092c4582c5338bef07c4d

TEL 03-6263-0971

※定員20名様限定のイベントとなっています。

人数に達し次第、予約の受付を終了します。

世界的に有名な食の都市である香港と東京にレストランを構える2人のシェフがスペインの美食文化に誇りを持ち、スペイン各地の料理をスペシャルコースにて提供します。

■メニュー

アミューズ3品

前菜3皿

お魚料理

お米料理

お肉料理

プレ・デザート

デザート

お茶菓子

アントニオ・オビエドシェフ

マテウ・ヴィジャレットシェフ

