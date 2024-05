日本インフォメーションは、2024年5月20日から2024年6月30日までの期間において、中途採用で入社される方を対象に、最大150万円を支給する、入社祝い金制度キャンペーンを実施します。

日本インフォメーション「入社祝い金制度キャンペーン」

「入社祝い金制度」を導入する背景と目的

同制度は、同社の採用サイト応募フォームを通して直接応募し、採用となった方に、入社をお祝いする制度です。

就職活動や転職活動での求職者には、希望する就職先までの交通費の支出や、引っ越し費用など多くの費用がかかる場合があります。

早期に仕事に集中できる環境を作れることと、ご家族がある方は経済的な不安や負担も軽減できるように求職者の支援の一環として導入するものです。

また、グループ全体の事業拡大に向けて早期に優秀な人材獲得を行うことを目的とし、期間限定で本キャンペーンを実施する運びとなりました。

支給条件

1. 対象者

中途採用者(当該応募期間において、下記の応募フォームより問い合わせいただいた方)

尚、以下の方は、キャンペーンの適用対象外となります。

・転職エージェント、知人からの紹介または広告媒体、スカウト経由などにより、過去1年以内にメール連絡、会社説明会やカジュアル面談に参加、ご応募いただいた方

・現在/過去において、同社での就業経験または雇用契約を締結した方

その他、詳細につきましては、応募いただいた方に個別で説明します。

2. 応募期間

2024年5月20日から2024年6月30日

■応募フォーム

https://www.nicnet.co.jp/recruit/career/

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 最大150万円!日本インフォメーション「入社祝い金制度キャンペーン」 appeared first on Dtimes.