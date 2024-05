暗闇でも鮮明に見える4K対応ナイトビジョン！ヤシカジャパン「YASHICA Vision」

ヤシカジャパンは、YASHICA史上初となる4K対応のナイトビジョン「YASHICA Vision」を2024年6月4日(火)午前11時よりCCCグループのクラウドファンディングサイト「GREENFUNDING」にて支援を募集します。

ヤシカジャパン「YASHICA Vision」

GREENFUNDING ティザーページ:

https://greenfunding.jp/portals/pages/YASHICA_8252

「YASHICA Vision」は世界最大級のクラウドファンディングプラットフォームであるKickstarterですでに1億5千万円を超える支援金を獲得しています。

ヤシカジャパンは75年の歴史を誇り、「YASHICA Vision」はその伝統を現代に受け継いだ製品です。

「YASHICA Vision」のフルカラー機能は、夜間でも細部まで鮮明に正確に捉えることが可能です。

また真っ暗闇の中、最大600m先までスキャンできる能力を備え、他にはない優れた技術を駆使した製品を開発しました。

「YASHICA Vision」の一般販売価格は、49,000円(税込)です。

GREENFUNDINGでは最大35%オフから支援を募集します。

利用シーン

【製品の特徴】

■4K UHDを実現!より鮮やかに美しく

「YASHICA Vision」は、最も厳しい照明条件下でも、鮮やかな色彩のスペクトルを映し出します。

驚異的な0.0037luxの感度とF/1ワイドアパーチャーにより、光の取り込みを最大化し、フルカラーで可能な限り多くの情報を引き出し、低照度のシナリオをシャープで高解像度のビジュアルに変換します。

■AI-ISP技術搭載

YASHICA独自の画像処理技術は、赤外線技術を活用し、画像信号処理(ISP)を強化するために人工知能(AI)を利用。

これにより、ルクスレベルの低い低照度下でのカラーイメージングが容易になり、より自然な色再現と高いダイナミックレンジを実現します。

AIは、豊富な画像データを分析することで、ノイズ低減、コントラスト強調、光補正など、さまざまな処理や調整を行い、画像を最適化し、より洗練された仕上がりを実現します。

また使い続けることでアルゴリズムを読み取り、時間の経過とともに画像処理能力を継続的に向上させることができるようになります。

■最大600m先まで暗視撮影が可能

「YASHICA Vision」は真っ暗闇の中、最大600メートル先までスキャンできるその能力は、他にはない優れた技術と言えます。

例え日中であっても、この優れたテクノロジーにより、わずか0.5メートルの近さから見渡す限りの遠くまで、細部まで鮮明に映し出し、世界の複雑な美しさを驚くほど正確にとらえることができます。

■最大4Kのビデオ解像度と5800万画素の写真解像度

「YASHICA Vision」は、最大4Kビデオと5800万画素の画質を提供することで、夜間の探索体験を再定義します。

この機能は、双眼暗視装置の他の機能と相まって、完全な暗闇の中でも、これまでにない鮮明さで夜を捉えることを可能にします。

■長持ちバッテリー

大容量の充電式5000mAhリチウム電池を内蔵した「YASHICA Vision」は、驚異的な稼働時間を実現しました。

赤外線(IR)イルミネーターをオフにした状態(フルカラーモード)で、デバイスは最大16時間動作することができます。

また、IRイルミネーターをオンにした場合でも、「YASHICA Vision」はIRレベル1で最大10時間、IRレベル3で最大5時間の動作時間を保証します

■防水・防塵性能

「YASHICA Vision」は、IP65の防水・防塵性能により、機能性と耐久性の限界を押し広げます。

あらゆる方向からの埃の侵入や低圧の噴流水(6.3mm)から保護し、様々な環境下での夜の冒険に理想的なパートナーとなります。

IP65の防水・防塵性能は、耐久性を高めるだけでなく、環境要因に左右されない探検を可能にします。

■5年間無料バッテリー交換サービス

5年間の無料バッテリー交換サービスも用意されています。

これは、購入後5年間、「YASHICA Vision」のバッテリーに何らかの問題が発生した場合、YASHICAが無償でバッテリーを交換するサービスです。

