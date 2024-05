GS元社員が暴露する…ボーナス支給翌日の大豪遊パーティーで見た「信じがたい光景」

世界トップクラスの地位と報酬が約束されたゴールドマン・サックス。だがその実態は、金と女性に対するおそるべき強欲、嫉妬にまみれた職場だった――。

同社の元マネージング・ディレクター(上位8%の幹部職)の女性が1998〜2016年の在職期間に目撃した、ミソジニー(女性嫌悪)と人種差別にあふれる、堕ちた企業風土を明らかにする衝撃の暴露本『ゴールドマン・サックスに洗脳された私』から、一部内容を抜粋してお届けする。

巨額の退職金を捨てて、秘密保持契約書(NDA)へのサインを拒否。同社の内幕を告発する道を選んだ彼女の回顧録を読み進めるうちに明らかになる、金融資本主義の欺瞞と、その背後にある差別的な思考とは?

ボーナス支給日翌日の「パーティー」

ボーナスの次の日の晩、〈ウィンドウズ・オン・ザ・ワールド〉で毎年恒例のホリデー・パーティが開かれた。ワールド・トレード・センター、タワー1の107階にあるこのレストランからは、市全体を見下ろすことができる。ニュージャージー州で育った者にとって、このツインタワーは慣れ親しんだ光景だ。いつも遠くから眺めていた。でも、中に入るのはこのときが初めてだった。

エレベーターに乗り、数百メートルの高さまで一気に上がっていくと、気圧の変化で耳が詰まった。耳をこすればこの不快感がなくなるとでもいうように、思わず耳に手をあてた。すると、エレベーターの操作盤の前に座っている黒いスーツに黒いネクタイの細身の案内係が、私をじっと見た。

「唾液を飲みこむといいですよ」彼はそう言って微笑んだ。ポンと耳内の圧が抜けたので、感謝の気持ちをこめて案内係に微笑み返す。案内係の目の下にはクマができていて、疲労のせいか、あごの肉が垂れ下がっていた。

気恥ずかしくて顔が赤くなった

チンと鳴って、エレベーターのドアが開いた。「ウィンドウズ・オン・ザ・ワールドにようこそ」エレベーターの案内係が広い受付エリアのほうを腕で示しながら言った。私に向かってウィンクをしてきたので、笑顔でうなずいた。そこは円形の部屋だった。中央ではタキシードを着たピアニストが小型のグランドピアノを弾いていて、その頭上にはシャンデリアがぶら下がっている。ピアノの横では、赤いロングドレスを身にまとったソプラノ歌手がクリスマスキャロルを歌っていた。

エレベーターから出るとすぐに、白い手袋をしたタキシードの男性が近づいてきて、私の鞄を受けとり、コートを脱がせてくれた。私は気恥ずかしくて顔が赤くなった。エキストラとして映画の撮影現場にでも来たような気分だ。

ひとりポツンとしていた

同僚を見つけたら合流しようと思ってあたりを見まわしたが、人が多すぎてわからない。私はひとりポツンとしていた。職場のように、仕事で忙しいふりをするわけにもいかない。周りでは、知り合い同士が小さなグループになって歓談していた。突然、中学1年生のころの、学校の駐車場での出来事を思い出してしまった。人気のある女子たちがじろじろと私を見ていた。サラサラのストレートヘアで、Gapの服を着て、肌がとてもきれいな子たちだった。私の背中についている装具を見ているのはわかっていた。脇の下からお尻のところまであって、すごく目立っていたから。そのグループのリーダーのレベッカが私に向かって手を振ってくれた。思わず嬉しさがこみあげてきて、私も手を振り返した。すると、彼女はこう言ったのだ。「あんた、気持ち悪いんだよね」女の子たちの笑い声が耳にこだました。水たまりの水になって、近くの排水溝に流れこめたらいいのに、と思ったのを覚えている。

豪華絢爛な会場

「シャンパンいかがですか?」長身の男性の低い声で我に返った。その男性はシャンパンのフルートグラスが載った銀色のトレーを持っていて、グラスをひとつ私に手渡すと去っていった。ダイヤモンドのようなカットがほどこされ、金色の縁どりがされたフルートグラスは石のように重く、母がクリスマスのディナーで出すものよりも、ずっと重厚だった。ガラスについた冷たい水滴で指が湿った。

振り向いた瞬間、別のウェイターにぶつかりそうになった。こちらのウェイターは銀色のビーズで飾られたトレーに、ベーコンで包んだホタテ貝を載せて運んでいた。とても可愛くて食べるのがもったいないくらいだったが、一口食べると、そんなことは忘れてしまった。これまでこんなに美味しいものは食べたことがない。私は部屋をざっと見まわした。笑顔のまぶしいウェイターたちが、同時にあちらこちらで完璧な働きをしている。コートを預かる者、食べ物やドリンクを提供する者。まるで映画『アニー』の一場面を見ているかのようだった。アニーが大富豪ウォーバックスの家に初めて行ったときに、召めし使つかいたちが彼女の周りで踊り、あれこれと世話を焼く場面。ここでアニーは「I think I’m gonna like it here(ここが気に入りそう)」と歌うのだ。

まるで結婚式

ライトがチカチカと点滅し、私たちは大きなパーティ会場に案内された。これまで見たこともないくらい大きなシャンデリアがきらめき、ほの暗い部屋の中に小さな白い光を反射させている。パリッとした白いテーブルクロスをかけられた丸テーブルがいくつもあり、その周りには何百もの椅子が置かれていた。テーブルの上には折り紙のように扇おうぎの形に折りたたまれたナプキンが置いてあり、椅子にはカバーがかけられ、ゴールドマンのロゴと同じロイヤルブルーのリボンが結ばれていた。テーブルの中央にはバラや百合の花が高く積みあげられていて芸術品のようだった。会場の向こう端にはダンスフロアがあり、10人編成のバンドと歌手が、ゆったりとしたバックグラウンドミュージックを演奏している。会社のホリデー・パーティというより、まるで結婚式だ。

裕福な生活を知っていることからくる余裕

パーティ会場の入口は異世界への入口のようで、足を踏みいれる心づもりができているのかどうか、自分でもよくわからなかった。社内には私以外にも裕福な暮らしを経験したことのない人がいるはずなのに、そういう人にはまだ会ったことがない。周りの人たちには、裕福な生活を知っていることからくる余裕がある。その場にふさわしい慣習、服装、振る舞いを知っていて、それが肌になじんでいる。いっぽう私は、まるで言葉のわからない外国にでも来たかのように、言葉やジェスチャーの意味をあれこれ考えなくてはならなかったし、うっかり意味を取り違いかねない有様だった。

でも、私は引き寄せられるように中に入っていった。さっきのホタテ貝のように素晴らしい所かもしれない。この数か月、裕福な生活の話を色々と聞いてきたが、これは、そんな生活を体験できるチャンスかもしれない。ペイレス【訳注:アメリカの大手靴量販店】で買った安物の靴を脱いで、シンデレラのようにガラスの靴に履きかえ、これまで知らなかった世界を覗いてみたい。

わからないメニュー、聞いたことのない料理

同じ部署の面々がいるテーブルに行き、ひとつだけ空いていた席に座った。クリーム色の厚紙に美しい装飾文字で書かれたメニューが、お皿の上に載っていた。英語で書かれていたが、半分しかわからない。だから、ウェイターから「チキンとお魚とビーフがございますが、どれにいたしましょう?」と訊かれたときは、ホッとして思わずウェイターにキスしたくなった。ランゴスティノスという聞いたことのない料理が運ばれてきたが、お皿に載っているのを見たところ、どうやらロブスターの一種だとわかった。私が頼んだビーフはシャトーブリアンというものだった。名前はどうあれ、どちらもとても美味しかった。

お酒もふんだんにあった。私がシャンパンを少しずつ飲んでいるあいだ、周りの人はスコッチウィスキーのザ・マッカラン25年を次々と飲んでいた。1杯で100ドル以上もするという。

同僚たちの「ボーナスの使い道」

話題の多くはボーナスについてだった。といっても金額のことではない。金額を公表するのはタブーだ。そうではなく、臨時収入を何に遣うかという話だった。ブライアンは自分用にロレックスの腕時計を買い、奥さんにはダイヤモンドのアクセサリーを買うという。ヴィトは新しいポルシェを買って、週末にドライブを楽しむつもりだそうだ。ジェリーはスコッチウィスキーの入ったグラスを掲げながら言った。「おれはまだまだ金を貯めるぞ。でも次の休みにはプライベートジェットをチャーターする。民間航空機でデブの隣に座るなんてまっぴらだからな」テーブルにいた誰もが満面に笑みを浮かべていた。ジェリーの人を見下したような態度には辟易したが、かくいう私も、自分のボーナス額に興奮していたことは認めざるを得ない。

中古車を買い替えたら、あとは家族にいくらかのお金を渡し、素敵なクリスマスプレゼントを贈ろうと考えていた。両親にはオペラのチケットをプレゼントするのもいいかもしれない。きっと喜んでくれるだろう! いまの私があるのは両親のおかげだ。残ったお金は貯金すれば、きっと祖母も褒めてくれるだろう。みんなからボーナスの遣い道を訊かれたら、こう答えておこう。「まだ考え中なの」本当は、もう決まっているのだけれど。

分別をなくしていく社員たち

パーティはなかなか終わらず、そのうち先輩社員たちも、ブートキャンプのときの研修生のように手に負えなくなっていった。洗面所でドラッグを吸ったりバーで飲んだりするうちに、彼らは分別をなくしていった。ロビーでは新しくパートナーに昇格した社員が、カウチの上で秘書をひざに乗せていた。ダンスフロアは人であふれかえり、一流企業のイベントというより、学生の社交パーティのような様相を呈していった。

「もっと楽しめよ、シスター・ジェイミー」ジェリーが薄笑いを浮かべながら言った。彼は私たちのテーブルの横のダンスフロアで踊っていた。腰を動かしながらアシスタントの女性と踊っている。ジェリーが彼女の胸の谷間をのぞきこむと、彼女は楽しそうに笑った。ジェリーの両手は彼女のお尻にあてがわれている。彼がお尻をぎゅっとつかむと、指にはまっている結婚指輪が、バンドの照明を反射してきらりと光るのが見えた。私は彼の奥さんのことを考えた。きっと今ごろ4人の子どもを寝かしつけている最中だろう。私は彼に向かってグラスを掲げ、軽く微笑んだ。どうりで、このパーティには配偶者や恋人が招待されていないわけだ。いったいここはどういう世界なのだろう。

面食らうと同時に、魅了されていた

私は面食らっていたが、同時に魅了されてもいたと認めなくてはいけないだろう。ブロードウェイのお芝居を観ているかのように、周りのものをじっくりと観察した。高価なジュエリー、毛皮のコート、バーでの飲み比べ、酔った人たちのけたたましい笑い声。次は何が起こるだろう? 私は会場を歩きまわり、そこで繰り広げられている様々なドラマを、様々な角度から目にした。

夜も更けてきたころ、会場の奥までぶらぶらと歩いていって市街を見下ろした。これほど高いビルに上ったのは初めてだ。思わず息を吞んだ。着陸間際の飛行機から見える景色のようだった。下に見える通りを動きまわっている小さな小さなタクシーや人影を見ていたら、子どものころに持っていたドールハウスの、小さなおもちゃを思い出した。

ここにいるゴールドマンの神たちは、世界の頂点から小さな人影を見下ろしている。いま私がここにいるということは、私も彼らの仲間ということなのだろうか。

新卒1年目でボーナス1200万円…GSに勤める娘の収入を知った父親の「予想外の反応」