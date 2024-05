Jリーグは5月22日、ルヴァンカップの第1ラウンド3回戦の10試合を各地で開催した。J1の上位対決となった町田(1位)対鹿島(3位)は2−0で前者が完勝。J2の長崎がJ1の浦和を1−0で破り、J3の富山がJ1の神戸にPK戦の末、競り勝った。3回戦の結果は以下のとおり。東京V 2−3 広島長崎 1−0 浦和町田 2−0 鹿島横浜FC 1−3 名古屋琉球 0−1 C大阪柏 2−1 福岡秋田 0EX2 新潟富山 1(5PK4)1 神戸鳥栖 1(4PK5)1 FC東京長野 1(3PK5)1 札幌この結果、プレーオフラウンドへの進出チームと組み合わせが下記のとおり決定した。なお、同ラウンドはホーム&アウェーの2試合で勝ち上がりチームが決定する。札幌 vs 富山FC東京 vs 広島新潟 vs 長崎C大阪 vs 町田柏 vs 名古屋※左が第1戦(6月5日開催)のホームチーム。右が第2戦(6月9日開催)のホームチーム。構成●サッカーダイジェスト編集部