【韓国】
中銀政策金利（5月）時刻未定
予想　3.5%　前回　3.5%（韓国中銀政策金利)

【NZ】
小売売上高（2024年 第1四半期）07:45
予想　-0.4%　前回　-1.9%（前期比)

【シンガポール】
実質ＧＤＰ（確報値）（2024年 第1四半期）09:00
予想　2.7%　前回　2.7%（前年比)

消費者物価指数（CPI）（4月）14:00　
予想　N/A　前回　-0.1%（前月比)
予想　2.6%　前回　2.7%（前年比)

【ユーロ圏】
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（5月）16:30
予想　43.3　前回　42.5（製造業PMI（購買担当者指数）)

ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（5月）16:30
予想　53.4　前回　53.2（非製造業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（5月）17:00
予想　46.0　前回　45.7（ユーロ圏製造業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（5月）17:00
予想　53.5　前回　53.3（ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（5月）23:00　
予想　N/A　前回　-14.7（ユーロ圏消費者信頼感)

【英国】
製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（5月）17:30
予想　49.5　前回　49.1（製造業PMI（購買担当者指数）)

サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（5月）17:30
予想　54.8　前回　55.0（サービス業PMI（購買担当者指数）)

【香港】
消費者物価指数（4月）17:30
予想　2.0%　前回　2.0%（前年比)

【トルコ】
中銀政策金利（5月）20:00
予想　50.0%　前回　50.0%（トルコ中銀政策金利)

【米国】
新規失業保険申請件数（05/12 - 05/18）21:30
予想　21.9万件　前回　22.2万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（05/05 - 05/11）
予想　179.0万件　前回　179.4万件（継続受給者数)

PMI（購買担当者景気指数・速報値）（5月）22:45
予想　49.9　前回　50.0（製造業PMI・速報値)　
予想　51.5　前回　51.3（非製造業PMI・速報値)　
予想　N/A　前回　51.3（コンポジットPMI・速報値)

新築住宅販売件数（4月）23:00
予想　67.8万件　前回　69.3万件（新築住宅販売件数)
予想　-1.8%　前回　8.8%（前月比)

※予定は変更することがあります