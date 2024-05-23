【韓国】

中銀政策金利（5月）時刻未定

予想 3.5% 前回 3.5%（韓国中銀政策金利)



【NZ】

小売売上高（2024年 第1四半期）07:45

予想 -0.4% 前回 -1.9%（前期比)



【シンガポール】

実質ＧＤＰ（確報値）（2024年 第1四半期）09:00

予想 2.7% 前回 2.7%（前年比)



消費者物価指数（CPI）（4月）14:00

予想 N/A 前回 -0.1%（前月比)

予想 2.6% 前回 2.7%（前年比)



【ユーロ圏】

ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（5月）16:30

予想 43.3 前回 42.5（製造業PMI（購買担当者指数）)



ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（5月）16:30

予想 53.4 前回 53.2（非製造業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（5月）17:00

予想 46.0 前回 45.7（ユーロ圏製造業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（5月）17:00

予想 53.5 前回 53.3（ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（5月）23:00

予想 N/A 前回 -14.7（ユーロ圏消費者信頼感)



【英国】

製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（5月）17:30

予想 49.5 前回 49.1（製造業PMI（購買担当者指数）)



サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（5月）17:30

予想 54.8 前回 55.0（サービス業PMI（購買担当者指数）)



【香港】

消費者物価指数（4月）17:30

予想 2.0% 前回 2.0%（前年比)



【トルコ】

中銀政策金利（5月）20:00

予想 50.0% 前回 50.0%（トルコ中銀政策金利)



【米国】

新規失業保険申請件数（05/12 - 05/18）21:30

予想 21.9万件 前回 22.2万件（新規失業保険申請件数)

新規失業保険申請件数（05/05 - 05/11）

予想 179.0万件 前回 179.4万件（継続受給者数)



PMI（購買担当者景気指数・速報値）（5月）22:45

予想 49.9 前回 50.0（製造業PMI・速報値)

予想 51.5 前回 51.3（非製造業PMI・速報値)

予想 N/A 前回 51.3（コンポジットPMI・速報値)



新築住宅販売件数（4月）23:00

予想 67.8万件 前回 69.3万件（新築住宅販売件数)

予想 -1.8% 前回 8.8%（前月比)



※予定は変更することがあります

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