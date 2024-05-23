本日の予定【経済指標】
【韓国】
中銀政策金利（5月）時刻未定
予想 3.5% 前回 3.5%（韓国中銀政策金利)
【NZ】
小売売上高（2024年 第1四半期）07:45
予想 -0.4% 前回 -1.9%（前期比)
【シンガポール】
実質ＧＤＰ（確報値）（2024年 第1四半期）09:00
予想 2.7% 前回 2.7%（前年比)
消費者物価指数（CPI）（4月）14:00
予想 N/A 前回 -0.1%（前月比)
予想 2.6% 前回 2.7%（前年比)
【ユーロ圏】
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（5月）16:30
予想 43.3 前回 42.5（製造業PMI（購買担当者指数）)
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（5月）16:30
予想 53.4 前回 53.2（非製造業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（5月）17:00
予想 46.0 前回 45.7（ユーロ圏製造業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（5月）17:00
予想 53.5 前回 53.3（ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（5月）23:00
予想 N/A 前回 -14.7（ユーロ圏消費者信頼感)
【英国】
製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（5月）17:30
予想 49.5 前回 49.1（製造業PMI（購買担当者指数）)
サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（5月）17:30
予想 54.8 前回 55.0（サービス業PMI（購買担当者指数）)
【香港】
消費者物価指数（4月）17:30
予想 2.0% 前回 2.0%（前年比)
【トルコ】
中銀政策金利（5月）20:00
予想 50.0% 前回 50.0%（トルコ中銀政策金利)
【米国】
新規失業保険申請件数（05/12 - 05/18）21:30
予想 21.9万件 前回 22.2万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（05/05 - 05/11）
予想 179.0万件 前回 179.4万件（継続受給者数)
PMI（購買担当者景気指数・速報値）（5月）22:45
予想 49.9 前回 50.0（製造業PMI・速報値)
予想 51.5 前回 51.3（非製造業PMI・速報値)
予想 N/A 前回 51.3（コンポジットPMI・速報値)
新築住宅販売件数（4月）23:00
予想 67.8万件 前回 69.3万件（新築住宅販売件数)
予想 -1.8% 前回 8.8%（前月比)
※予定は変更することがあります
中銀政策金利（5月）時刻未定
予想 3.5% 前回 3.5%（韓国中銀政策金利)
【NZ】
小売売上高（2024年 第1四半期）07:45
予想 -0.4% 前回 -1.9%（前期比)
【シンガポール】
実質ＧＤＰ（確報値）（2024年 第1四半期）09:00
予想 2.7% 前回 2.7%（前年比)
消費者物価指数（CPI）（4月）14:00
予想 N/A 前回 -0.1%（前月比)
予想 2.6% 前回 2.7%（前年比)
【ユーロ圏】
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（5月）16:30
予想 43.3 前回 42.5（製造業PMI（購買担当者指数）)
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（5月）16:30
予想 53.4 前回 53.2（非製造業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（5月）17:00
予想 46.0 前回 45.7（ユーロ圏製造業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（5月）17:00
予想 53.5 前回 53.3（ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（5月）23:00
予想 N/A 前回 -14.7（ユーロ圏消費者信頼感)
【英国】
製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（5月）17:30
予想 49.5 前回 49.1（製造業PMI（購買担当者指数）)
サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（5月）17:30
予想 54.8 前回 55.0（サービス業PMI（購買担当者指数）)
【香港】
消費者物価指数（4月）17:30
予想 2.0% 前回 2.0%（前年比)
【トルコ】
中銀政策金利（5月）20:00
予想 50.0% 前回 50.0%（トルコ中銀政策金利)
【米国】
新規失業保険申請件数（05/12 - 05/18）21:30
予想 21.9万件 前回 22.2万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（05/05 - 05/11）
予想 179.0万件 前回 179.4万件（継続受給者数)
PMI（購買担当者景気指数・速報値）（5月）22:45
予想 49.9 前回 50.0（製造業PMI・速報値)
予想 51.5 前回 51.3（非製造業PMI・速報値)
予想 N/A 前回 51.3（コンポジットPMI・速報値)
新築住宅販売件数（4月）23:00
予想 67.8万件 前回 69.3万件（新築住宅販売件数)
予想 -1.8% 前回 8.8%（前月比)
※予定は変更することがあります