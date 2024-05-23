10:00　豪消費者インフレ期待（5月）
10:10　日銀国債買い入れオペ（残存1-3年、3-5年、5-10年）
11:30　日本自動車工業会（JAMA）記者会見
18:00　ECB調査ユーロ圏賃金データ（第1四半期）
20:30　ピル英中銀チーフエコノミスト、経済会議「マクロ経済の安定化」出席
22:45　ビルロワドガロー仏中銀総裁、イベント講演
24日2:00　米10年インフレ連動債（TIPS）入札（160億ドル）
4:00　ボスティック・アトランタ連銀総裁、質疑応答

G7財務相中央銀行総裁会議（25日まで）　植田日銀総裁、鈴木財務相出席

※予定は変更することがあります