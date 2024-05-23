本日の予定【発言・イベント】
10:00 豪消費者インフレ期待（5月）
10:10 日銀国債買い入れオペ（残存1-3年、3-5年、5-10年）
11:30 日本自動車工業会（JAMA）記者会見
18:00 ECB調査ユーロ圏賃金データ（第1四半期）
20:30 ピル英中銀チーフエコノミスト、経済会議「マクロ経済の安定化」出席
22:45 ビルロワドガロー仏中銀総裁、イベント講演
24日2:00 米10年インフレ連動債（TIPS）入札（160億ドル）
4:00 ボスティック・アトランタ連銀総裁、質疑応答
G7財務相中央銀行総裁会議（25日まで） 植田日銀総裁、鈴木財務相出席
※予定は変更することがあります
10:10 日銀国債買い入れオペ（残存1-3年、3-5年、5-10年）
11:30 日本自動車工業会（JAMA）記者会見
18:00 ECB調査ユーロ圏賃金データ（第1四半期）
20:30 ピル英中銀チーフエコノミスト、経済会議「マクロ経済の安定化」出席
22:45 ビルロワドガロー仏中銀総裁、イベント講演
24日2:00 米10年インフレ連動債（TIPS）入札（160億ドル）
4:00 ボスティック・アトランタ連銀総裁、質疑応答
G7財務相中央銀行総裁会議（25日まで） 植田日銀総裁、鈴木財務相出席
※予定は変更することがあります