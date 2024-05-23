　23日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比150円高の3万8770円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

39728.10円　　ボリンジャーバンド3σ
39510.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39238.86円　　ボリンジャーバンド2σ
38828.00円　　5日移動平均
38770.00円　　23日夜間取引終値
38749.63円　　ボリンジャーバンド1σ
38715.00円　　一目均衡表・転換線
38713.73円　　75日移動平均
38617.10円　　22日日経平均株価現物終値
38285.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38260.40円　　25日移動平均
38140.00円　　一目均衡表・基準線
37771.17円　　ボリンジャーバンド-1σ
37281.94円　　ボリンジャーバンド2σ
36792.70円　　ボリンジャーバンド3σ
35075.20円　　200日移動平均


株探ニュース