日経225先物テクニカルポイント（23日夜間取引終了時点）
23日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比150円高の3万8770円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
39728.10円 ボリンジャーバンド3σ
39510.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39238.86円 ボリンジャーバンド2σ
38828.00円 5日移動平均
38770.00円 23日夜間取引終値
38749.63円 ボリンジャーバンド1σ
38715.00円 一目均衡表・転換線
38713.73円 75日移動平均
38617.10円 22日日経平均株価現物終値
38285.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38260.40円 25日移動平均
38140.00円 一目均衡表・基準線
37771.17円 ボリンジャーバンド-1σ
37281.94円 ボリンジャーバンド2σ
36792.70円 ボリンジャーバンド3σ
35075.20円 200日移動平均
株探ニュース
39728.10円 ボリンジャーバンド3σ
39510.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39238.86円 ボリンジャーバンド2σ
38828.00円 5日移動平均
38770.00円 23日夜間取引終値
38749.63円 ボリンジャーバンド1σ
38715.00円 一目均衡表・転換線
38713.73円 75日移動平均
38617.10円 22日日経平均株価現物終値
38285.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38260.40円 25日移動平均
38140.00円 一目均衡表・基準線
37771.17円 ボリンジャーバンド-1σ
37281.94円 ボリンジャーバンド2σ
36792.70円 ボリンジャーバンド3σ
35075.20円 200日移動平均
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