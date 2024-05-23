【ROSIER by Her lip to】ポップアップショップを大丸札幌店にて開催♪
小嶋陽菜さんがプロデュースするランジェリーブランド｢ROSIER by Her lip to(ロジア バイ ハーリップトゥ)｣は、2024年6月5日(水)~6月11日(火)までの期間限定で、北海道･大丸札幌店にてポップアップショップをオープンいたします。ブラキャミソールの新色が先行発売されるほか、限定のセットアイテムやスペシャルなノベルティも登場します。
大丸札幌店にポップアップショップをオープン
ROSIER by Her lip toが、初の北海道でポップアップショップを開催します。
店頭で大好評の｢ROSIER Bra Camisole｣から、新色“シェルブルー”が先行発売。夏に向け、大人の女性らしさをよりやわらかく引き立ててくれる、涼しげでさわやかなカラーとなっています。
このほか、ブランドを代表する｢Everyday Essential Series｣や、これからの季節に欠かせない｢Everyday Essential Strapless Bra｣もラインアップ。
試着やバストサイズの採寸も実施しているので、ぜひこの機会に足を運んでみてくださいね。
ツーハッチのワイヤレスブラ｢Air lange｣から、肌に溶け込む血色カラーが登場♪
ポップアップショップ限定セット
ROSIER Pouch Set
価格:11,000円(税込)
ポップアップショップで大好評の｢Everyday Essential Bra｣と｢Everyday Essential Shorts｣とポーチがセットになった、『ROSIER Pouch Set』が会場限定で登場します。ポーチは、巾着型のランジェリーポーチとスクエア型のクリアポーチの2種からえらべます。
カラー:nude rose/black/pearl blue/mocha/french mauve
※ポーチのカラーはそれぞれ、1色のみの展開
ノベルティ ※詳細は公式インスタグラムにて近日公開予定
･15,000円(税込)以上ご購入の方:ROSIER Oval Pony Tie
･23,000円(税込)以上ご購入の方:ROSIER Oval Pony Tie & ROSIER Exclusive Tote
ポップアップショップ展開商品
ROSIER Bra Camisole
価格:5,900円(税込)
サイズ:S/M(カラー:shell blue/petale/rose/black)
Everyday Essential Bra
カラー:french mauve/nude rose/black/pearl blue/mocha
Everyday Essential Shorts
カラー:french mauve/nude rose/black/pearl blue/mocha
Everyday Essential Thong
カラー:french mauve/nude rose/black/pearl blue/mocha
Everyday Essential Strapless Bra
カラー:nude rose/black
Everyday Essential Night Bra
カラー:nude rose/french mauve/black
Everyday Magical Lacy Shorts
カラー:nude rose/french mauve/black
Everyday Magical Lacy Thong
カラー:nude rose/french mauve/black
Everyday Magical Lacy Shorts Trio
カラー(3色セット):black/nude rose/french mauve
ROSIER Lingerie Bag
このほかにも、さまざまなアイテムを展開しています。
ポップアップショップへ足を運んでみて
ROSIER by Her lip toのポップアップショップが、北海道で初開催されます。
実際にお手に取って見られるだけでなく、試着やバストの採寸も実施しており、試してから購入できるのが嬉しいですね。新色の先行発売だけでなく、ポップアップショップ限定セットも発売されるので、見逃せません。
ぜひこの機会に、ポップアップショップへ足を運んでみてくださいね♪