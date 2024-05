話題の韓国グリークヨーグルト専門店が登場！ 濃厚でもっちりクリーミーな食感にうっとり（東京・原宿）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は原宿駅近くにオープンした、話題の韓国グリークヨーグルト専門店。

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

Bowls #(東京・原宿)

オリジナルヨーグルトボウル 写真:お店から

2024年5月、原宿の竹下通りに韓国グリークヨーグルト専門店「Bowls #(ボウルズ)」がオープンしました。韓国グリークヨーグルトは日本で販売されている一般的なギリシャヨーグルトよりもさらに水分が少なく、濃厚でもっちりクリーミーな食感が特徴です。フルーツやグラノーラだけでなく、アボカドや生ハムなどをトッピングして楽しむ食事系のアレンジも主流となってきており、朝ごはん、おやつ、食後のデザートなど、タイミングを選ばずいつでも食べたくなるようなヨーグルトとして、人気を集めています。



健康や美容の意識が高い人たちから注目され、韓国では専門店が続々オープンし、コンビニなどでも販売されている様子。日本ではK-POPアイドルをはじめ、人気YouTuberが好んで食べていることがSNS上で拡散され、話題沸騰中です。

キャラメルクランチボウル 写真:お店から

同店では、「韓国グリークヨーグルト」をフレッシュフルーツやコムハニー(巣蜜)、手作りグラノーラなど選べる20種類以上のトッピングで自分好みにアレンジが可能。オリジナルヨーグルトは、岩手県産の生乳を使用した、濃厚でなめらかな味わいです。硬すぎず軟らかすぎない、バランスのとれたもっちりクリーミー食感で、後味はすっきり爽やかに仕上げているためフルーツやグラノーラとの相性は抜群。同店でしか味わうことのできない新食感のヨーグルトを楽しめます。

多彩なトッピング 出典:paru1717さん

多彩なトッピングは、サクッとした食感と口の中に広がる優しい甘さ、自然そのままの蜂蜜の味を楽しめるコムハニーや、いちご、バナナ、マンゴーなどのフレッシュフルーツ、アサイー、グラノーラ、黒ごまきなこなどを用意。グラノーラはグルテンフリー・白砂糖不使用にこだわり、毎日店舗で手作りしています。好みのトッピングを組み合わせて、自分だけのオリジナルボウルを作ることができます。

白とピンクの配色でかわいらしい雰囲気の店内 写真:お店から

原宿らしい白とピンクを基調とした大人可愛い韓国風カフェをイメージしてデザインしたフォトジェニックな店内も話題になっています。店内にはオーダーした商品を作っている様子を間近で見ることができるオープンキッチンやスタイリッシュな壁など、複数のフォトスポットを設けています。華やかな見た目の韓国グリークヨーグルトボウルを、オシャレな空間で堪能すれば、まるで韓国にいるような気分に。

トロピカルマンゴーボウル 写真:お店から

メニューはスイーツ系から食事系まで、9種類のヨーグルトボウルを用意。フルーツ好きの方には、いちご、バナナ、ブルーベリー、グラノーラをトッピングした初心者におすすめの王道ボウル「オリジナルヨーグルトボウル」(1,650円)や、マンゴーとパイナップルのフレッシュな味わいが楽しめる「トロピカルマンゴーボウル」(1,540円)、ベリーの酸味と甘みがたまらない「ベリーミックスボウル」(1,540円)がおすすめです。

アサイーヨーグルトボウル 写真:お店から

食事として楽しみたい方には、アボカドと生ハムをトッピングしたボリューム満点の「アボカドボウル」(1,760円)がぴったり。アボカドとヨーグルトに生ハムと黒胡椒の塩味が合わさり、絶妙なバランスになっています。

アボカドボウル 写真:お店から

また美容や健康に興味がある人たちの間では、人気再流行中のアサイーとグリークヨーグルトをかけ合わせた「アサイーヨーグルトボウル」(1,760円)が評判です。抗酸化作用のある物質が多く含まれ、鉄分やビタミンが豊富なアサイーは貧血や肌荒れにも良いと言われています。

今後は、旬のフルーツを使った季節限定のヨーグルトボウルも登場予定だそうで、そちらも気になりますね。テイクアウトも可能なので、ランチやおやつに、自分好みの韓国グリークヨーグルトを楽しんでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

トッピングは20種類 出典:paru1717さん

こだわりの牛乳を使用しているのでもったりした濃厚グリークヨーグルトが味わえました。トッピングは20種類もあって選ぶのが楽しい◎グリークヨーグルト自体の量がそこまで多くないのでトッピング乗せすぎ注意かも。笑

味はめちゃくちゃ美味しかったです。今回頼んでませんがアサイーとの二刀流も食べれるから一気に流行りを食べれるのは嬉しいですね。今後リピします

店内はピンク×白基調としていて映えるし可愛い!これからもっと人気になるから気になる方は急いで行ってみて』(paru1717さん)

Original Bowl/コムハニー/いちご/くまちゃんビスケット 出典:ひろまめ27さん

『*Original Bowl 1650円

*コムハニー 300円

*いちご 200円

*くまちゃんビスケット 150円



お店は2階にあって、白くて可愛い韓国っぽカフェ

私はイチゴ・バナナ・ブルーベリー・グラノーラ入ってたオリジナルボールチョイス!

トッピングもできるのでイチゴ増量、コムハニーとくまちゃんビスケットをプラス♪



濃厚でクリーミーな美味しいグリークヨーグルトに、ハチミツの甘さとフルーツのジューシさ

コムハニーがまた美味しくて、可愛いくまちゃんビスケットものって大満足 ︎



人気で行列になる前に是非行って自分好みのグリークヨーグルトを食べてほしい!』(ひろまめ27さん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆Bowls #住所 : 東京都渋谷区神宮前1-16-6 原宿77ビル 2FTEL : 不明の為情報お待ちしております

文:佐藤明日香

