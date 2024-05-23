櫻坂46、ライブ映像作品が「映像3部門」同時1位【オリコンランキング】
櫻坂46『3rd YEAR ANNIVERSARY LIVE at ZOZO MARINE STADIUM（完全生産限定盤）』の映像作品が、5月23日発表の最新「オリコン週間DVDランキング」「オリコン週間Blu-ray Disc（以下BD）ランキング」（5月27日付）ともに初登場1位を獲得。音楽作品のDVDとBDを合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」（5月27日付）でも、初登場1位となった。
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初週売上は、DVD：3283枚、BD：1万6332枚。これで、前作『2nd TOUR 2022"As you know?"TOUR FINAL at 東京ドーム ~with YUUKA SUGAI Graduation Ceremony~』（2023年8月14日付）に続き、2作連続・通算2作目の「映像3部門」同時1位獲得となった。
本作は、櫻坂46が2023年11月25日・26日の2日間に渡って開催したZOZOマリンスタジアム公演を収めた映像作品。櫻坂46名義での1stシングル「Nobody’s fault』をはじめ、「オリコン週間シングルランキング」で1位を獲得した「Start over!』（2023年7月10日付）、「承認欲求』（2023年10月30日付）など、人気楽曲を披露している。
DVDランキングは1999年4月5日付〜集計開始
BDランキングは2008年7月7日付〜集計開始
ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013年10月14日付〜集計開始
＜クレジット：オリコン調べ（2024年5月27日付：集計期間：2024年5月13日〜19日）＞
初週売上は、DVD：3283枚、BD：1万6332枚。これで、前作『2nd TOUR 2022"As you know?"TOUR FINAL at 東京ドーム ~with YUUKA SUGAI Graduation Ceremony~』（2023年8月14日付）に続き、2作連続・通算2作目の「映像3部門」同時1位獲得となった。
本作は、櫻坂46が2023年11月25日・26日の2日間に渡って開催したZOZOマリンスタジアム公演を収めた映像作品。櫻坂46名義での1stシングル「Nobody’s fault』をはじめ、「オリコン週間シングルランキング」で1位を獲得した「Start over!』（2023年7月10日付）、「承認欲求』（2023年10月30日付）など、人気楽曲を披露している。
DVDランキングは1999年4月5日付〜集計開始
BDランキングは2008年7月7日付〜集計開始
ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013年10月14日付〜集計開始
＜クレジット：オリコン調べ（2024年5月27日付：集計期間：2024年5月13日〜19日）＞