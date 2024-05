櫻坂46『3rd YEAR ANNIVERSARY LIVE at ZOZO MARINE STADIUM(完全生産限定盤)』の映像作品が、5月23日発表の最新「オリコン週間DVDランキング」「オリコン週間Blu-ray Disc(以下BD)ランキング」(5月27日付)ともに初登場1位を獲得。音楽作品のDVDとBDを合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」(5月27日付)でも、初登場1位となった。

初週売上は、DVD:3283枚、BD:1万6332枚。これで、前作『2nd TOUR 2022"As you know?"TOUR FINAL at 東京ドーム ~with YUUKA SUGAI Graduation Ceremony~』(2023年8月14日付)に続き、2作連続・通算2作目の「映像3部門」同時1位獲得となった。本作は、櫻坂46が2023年11月25日・26日の2日間に渡って開催したZOZOマリンスタジアム公演を収めた映像作品。櫻坂46名義での1stシングル「Nobody’s fault』をはじめ、「オリコン週間シングルランキング」で1位を獲得した「Start over!』(2023年7月10日付)、「承認欲求』(2023年10月30日付)など、人気楽曲を披露している。DVDランキングは1999年4月5日付〜集計開始BDランキングは2008年7月7日付〜集計開始ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013年10月14日付〜集計開始<クレジット:オリコン調べ(2024年5月27日付:集計期間:2024年5月13日〜19日)>