　23日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年6月限は前日比60円高の3万8680円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値3万8617.1円に対しては62.90円高。出来高は9151枚となっている。

　TOPIX先物期近は2736ポイントと前日比変わらず、TOPIXの現物終値比は1.36ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 38680　　　　　 +60　　　　9151
日経225mini 　　　　　　 38680　　　　　 +60　　　176420
TOPIX先物 　　　　　　　　2736　　　　　　+0　　　　7423
JPX日経400先物　　　　　 24975　　　　　 -15　　　　1140
グロース指数先物　　　　　 625　　　　　　+3　　　　 792
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース