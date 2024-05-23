23日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年6月限は前日比60円高の3万8680円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値3万8617.1円に対しては62.90円高。出来高は9151枚となっている。



TOPIX先物期近は2736ポイントと前日比変わらず、TOPIXの現物終値比は1.36ポイント安で推移。





○主要先物価格・2時00分時点



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 38680 +60 9151

日経225mini 38680 +60 176420

TOPIX先物 2736 +0 7423

JPX日経400先物 24975 -15 1140

グロース指数先物 625 +3 792

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース

