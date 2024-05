AA=が、配信シングル『FIGHT & PRIDE』(c/w「CRY BOY」)をリリースした。表題曲「FIGHT & PRIDE」のミュージックビデオも公開。ミュージックビデオには、ジャケット写真にもフィーチャーされている総合格闘家の五味隆典も出演している。AA=として2年半ぶりの新曲となる同シングルには新曲「FIGHT & PRIDE」と「CRY BOY」の2曲が収録。この2曲は、Netflixにて同日世界公開となる、上田剛士が劇伴を担当する格闘アニメ、Netflixシリーズ「餓狼伝: The Way of the Lone Wolf」のオープニング主題歌、エンディング主題歌として新たに書き下ろされた。

リリース情報

配信シングル「FIGHT & PRIDE」





<収録曲>

M1. FIGHT & PRIDE

M2. CRY BOY

Linkfire: https://jvcmusic.lnk.to/FIGHTandPRIDE



○VICTOR ONLINE STORE限定商品

シングル「FIGHT & PRIDE」(CD+Tシャツ)

価格:6,000円(税別)

VICTOR ONLINE STORE:https://victor-store.jp/item/96946?unselected=1

ライブ・イベント情報

<FIGHT & PRIDE TOUR>

6月22日(土)

[会場] 梅田Shangri-la(大阪)

[開場/開演] 17:30/18:00



6月23日(日)

[会場]名古屋UPSET(愛知)

[開場/開演] 17:30/18:00



7月5日(金)

[会場]渋谷 CLUB QUATTRO(東京)

[開場/開演] 18:00/19:00



◆チケット *ドリンク代別

前売り:ALL STANDING ¥5,900(税込)

当日:ALL STANDING ¥6,400(税込)

また表題曲「FIGHT & PRIDE」のミュージックビデオは、AA=の真骨頂である歪サウンドを象徴するようなタイトな演奏シーンが印象的で、ジャケット写真にもフィーチャーされている総合格闘家の五味隆典も登場する。VICTOR ONLINE STORE限定ではCDシングルと「FIGHT & PRIDE SPECIAL LIMITED DRY Tシャツ」が同梱されている完全限定盤も販売されている。