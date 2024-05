【ペーパーマリオRPG】5月23日 発売価格: パッケージ版 6,578円 ダウンロード版 6,500円 CEROレーティング:B(12才以上対象)

任天堂は、Nintendo Switch用RPG「ペーパーマリオRPG」を5月23日に発売する。価格はパッケージ版が6,578円、ダウンロード版が6,500円。本作は「Nintendo Switch Online」の加入者限定特典「2本でお得 ニンテンドーカタログチケット」の対象タイトルとなる。

2004年にニンテンドー ゲームキューブで発売された「ペーパーマリオRPG」が、Nintendo Switch向けに最適化され、グラフィックスを一新して登場する。本作では、多彩な紙の世界を舞台に、ペラペラなマリオが冒険を繰り広げていく。

ゲーム概要

冒険の舞台は、出会いと驚きがいっぱいの紙の世界

【ペーパーマリオRPG 紹介映像】【あらすじ】

「宝探しを手伝ってほしい」というピーチ姫からの手紙を受け取り、「ゴロツキタウン」へやってきたマリオ。しかし、ピーチ姫の姿は見当たりません。

ピーチ姫の手がかりを求め、街で宝の研究をするフランクリ先生を訪れたマリオは、「1000年のトビラ」が宝へとつながること、そしてトビラを開くには7つの「スターストーン」が必要なことを聞きます。

宝を追えばピーチ姫に会えるはず! と考えたマリオは、街で出会ったクリスチーヌとともに、スターストーンを探すべく紙の世界の冒険に出かけます。

訪れる先では、巨大なドラゴンが待ち受けていたり、住人が突然ブタになったり、列車の中で事件が起きたりと、さまざまな出来事が起こります。

ペラペラなマリオ

本作では、一見進めないような道でも、ペラペラな体を活かして狭い隙間に入ったり、紙飛行機になって空を飛んだり、紙ならではのアクションで道を切り拓くことができる。

個性豊かなキャラクター

【ペラペラなマリオ】【紙飛行機になるマリオ】

訪れた先で出会う、ちょっぴり変わったキャラクターたち。彼らは仲間となり、さまざまな能力や個性でマリオの冒険を助けてくれる。

どうやらマリオだけでなく、クッパもピーチ姫を探しているようだ。ピーチ姫に恋するコンピュータも登場する。

劇場でバトル

敵にぶつかるとバトルが開始される。舞台となるのは劇場。攻撃に合わせてタイミングよくボタンを押す。成功すると敵に与えるダメージがアップし、観客も一体となってバトルを盛り上げてくれる。

(C) Nintendo. Program (C) Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS.

(C) 2004 Nintendo. Game Developed by INTELLIGENT SYSTEMS.