【ブレマートン 熱々トレーニング】ジャンル:1/7スケールフィギュア発売元:ミメヨイ発売月:2024年5月価格:19,800円サイズ:全高 約220mm(台座含み、フェンス頭頂部まで)

ミメヨイから5月に発売された美少女フィギュア「ブレマートン 熱々トレーニング」。本製品はスマホゲーム「アズールレーン」に登場するユニオン陣営の重巡艦「ブレマートン」が、ゲーム内衣装「熱々トレーニング」を着用した姿をフィギュア化している。

フィギュアの元となったイラストは破壊力抜群な表現がされており、ゲーム内で即決購入した衣装であったが、フィギュア化の発表がされた際にも即決で購入を決意させるほどに魅惑的な衣装である。

ミメヨイの「ブレマートン 熱々トレーニング」価格は19,800円。

スマホゲーム「アズールレーン」より「ブレマートン」のゲーム内衣装「熱々トレーニング」。非常に魅力的なイラストとなっている

本来2023年5月の発売であった本製品だが、中国工場の浸水による被害で大幅に発売日が遅れて、1年経った2024年5月ようやく手元に届いた。今回魅力がつまった本製品を注目ポイントごとに紹介してく。

パッケージの表は金色で商品名と四隅を三角で塗られた高級感を感じさせるデザイン

表面以外はミントグリーンで彩られ、商品名が黒文字で書かれたシンプルなデザイン

スポーツ後の汗をかいた状態を魅惑的に立体化

本フィギュアは、テニスをプレイした後に休憩している様子を立体化している。そのため、着用しているテニスウェアは汗で透けた表現が施されているほか、傍らにはテニスラケットやテニスボール、スポーツバッグなども配置されている。

ポーズにも注目で、激しい運動の後のためか、フェンスにもたれかかりしゃがみ込む様子を表現しており、左手でフェンスを掴むような表現のほか、シューズのつま先が曲がる表現、しゃがみポーズによってより強調される太もも表現など、細やかな表現が散りばめられている。

幼さのほかに艶やかさも感じる表情やギリギリを攻めた表現に思わず目がいく造形

ブレマートンの魅力の一つであるムチムチ具合がたまらない体つきは、フィギュアにしっかりと表現されており、少し幼さと艶やかさを感じさせる表情や見るものをくぎ付けにさせる大きな胸、ムチムチ具合がたまらない太ももまでしっかり造形されている。

またしゃがみ込んだ姿勢のため、下半身が見えてしまいそうな際どい様子であるが、絶対領域と例えても良い具合に普段飾る高さからは見えるか見えないかギリギリのラインを攻めた表現となっている。

幼さのほかに艶やかさを感じさせる表情

視線をくぎ付けにする大きな胸

思わず見えてしまいそうなギリギリな表現をする下半身

ムチムチ具合がたまらない太ももの表現にも注目である

ホクロやネックレスなど。細かな部分にまでこだわって表現

造形の細やかさは、彼女のチャームポイントであるホクロや装飾品まで丁寧に表現されている。

目元や胸元の計2か所に存在するホクロだが、本衣装でもしっかりの確認することができ、フィギュアにも表現されている。

また本衣装に付属するハート形のネックレスも、左右非対称な形やシルバー調にキラリと輝くような雰囲気を感じさせるほど、細やかに造形されているほか、口元は淡いピンク色のリップカラーで彩色されており、少し頬を染めた彼女を魅惑的に見せてくれる。

しゃがんだ状態を表現するべくつま先が曲がったテニスシューズも、折れやへこみ、しわまで細やかに表現されている。

彼女のチャームポイントの一つ、目元のホクロ

胸元のホクロもしっかりと表現されている

下からのぞき込むとおへそのピアスまでしっかり表現

胸元にはハートの形をした銀色のネックレスが表現

口元は淡いピンク色の口紅で彩られている

つま先立ちの関係で折れ曲がるテニスシューズもしわやへこみまで細やかに表現

左手は後ろのフェンスに手をかけるような仕草をしている

頭部の髪飾りに唯一の戦艦要素を感じさせる

髪飾りのディティールも細やかに造形されている

透けたテニスウェアの先に見える黒い下着は装飾が細やか

ここからは濡れたテニスウェアの部分に注目していきたい。

イラストではテニスウェアが濡れた表現がされ、下にわずかな黒い下着が見えるような表現となっているが、この表現はフィギュアにも落とし込まれている。しかしフィギュアの表現は、より魅惑的なものとなっている。

フィギュアでは、イラストにはなかった黒い下着のほかにレースのような白い模様も造形されているのが確認できる。この表現により、下着が見えてしまうドキドキ感をより強め、彼女の魅惑的な要素をより感じさせてくれる。

インパクトのある胸はテニスウェアを押し上げ、濡れた表現によって視線を胸にくぎ付けさせる

塗れたウェアの先には黒い下着が

白の模様が入ったレースまでもウェア越しに確認できる

黒の下着の上部分にもレースのようなものを確認できる

背中もウェアが透け、下着の紐が見える表現が施されている

造形が素晴らしいのはブレマートンだけではない。彼女を引き立てる台座や付属品に注目

ここからはフィギュア本体を引き立てる台座や付属品に注目していく。

台座は緑色のシンプルなデザインとなっているが、クリア素材を組み合わせておりシンプルながらも高級感を感じさせるものとなっている。

その他に彩られる付属品は、テニスボールやラケット、背中のフェンスまでも細やかに造形しており、本物の見間違えるほどの完成度であると言える。

シンプルながらも高級感を感じさせる台座

3つのボールも表面まで細やかに造形

ラケットは本物と見間違うほどで、ストリングを交互に組み合わせる表現までも施されている

フェンスもワイヤーを巻いている表現まで細やか

付属品だけでもテニスコートに居る雰囲気を感じさせる

傍らに設置するスポーツバッグ

ジッパーまでも細やか

スポーツバッグの布の質感も素晴らしい

肩にかけるベルトの造形までもしっかり表現

上に乗せるだけのマスコットの饅頭も可愛らしく表現&しっかりとした存在感を持っている

魅惑的なのは表だけではない。隠れた部分までもしっかり造形

下着が見えてしまう胸元や、ムチムチさを感じさせる太ももに目がいってしまう本製品だが、見えそうで見えないスカートの中までもしっかりと造形されている。ここはイラストでは表現されていなかった領域だ。

スカートは取り外しが可能な仕組みとなっており、外すことで隠されたスカートの中を拝むことができる。イラストでは細やかに表現されていなかった下着は、かなりセクシーな黒色の下着で、布面積は小さくかなり艶美な表現となっている。

後ろ側の表現もかなりセクシーな様子となっており、下着によって食い込みが発生しており、ムチムチなお尻が更に強調された表現をしている。

普段はスカートによって隠されたお尻

前方からは少し見えるか見えないかのギリギリな表現となっていた

少し目線を下げた位置から見上げることで少し下着が見える

スカートを取り外すと指揮官を誘惑するかのような大人びた下着を確認

下着の紐の食い込みによってお尻のムチムチ具合がより強調

吸い込まれそうになるお尻の表現に合掌

魅惑的な衣装が多い「アズールレーン」のフィギュア化に期待

「ブレマートン 熱々トレーニング」はいかがだっただろうか。本編のゲームでも魅力的なキャラクター、衣装は数えきれないほど存在しており、どの衣装も購入を悩ませるほどに魅惑的かつ誘惑的な物ばかりである。

また今回「ブレマートン 熱々トレーニング」を購入検討していて少し金額的に厳しいという人は、付属品のテニスボール、スポーツバッグ、フェンスなどを取り除き、フィギュア本体と饅頭のみの簡易的な仕様にした「ブレマートン 熱々トレーニング TF edition」を一部店舗にて取り扱っている。価格は15,400円。こちらの購入を検討してみても良いかもしれない。

ミメヨイ「ブレマートン 熱々トレーニング TF edition」

現在他のメーカーからも「アズールレーン」作品のフィギュアは続々登場しており、シンプルな登場時姿の立体化もあれば、ゲーム内衣装を纏った姿など、フィギュア化されるのは様々である。是非発表中のもの、ゲーム内に登場しているものから、好みのキャラクター、衣装を探してみてはいかがだろうか。

Brilliant Journeyより2025年5月発売の「ベルファスト メイド長とお買い物Ver.」

ダイキ工業より2024年9月発売の「土佐 鳴子小夏」

APEXより2024年10月発売の「プリンツ・オイゲン ファイナル・ラップVer.」

「ブレマートン 熱々トレーニング」

「ブレマートン 熱々トレーニング TF edition」

(C)2017 Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.