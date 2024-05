【MA・MA・Match】著者:末次由紀講談社

相川成実は、子供たちのサッカーを見守るのが生きがい。ある日、高校生の息子、拓実がサッカー部を辞めると告げる。息子の成長を実感しながらも寂しさを感じる成実だったが、同じサッカークラブに通う家族の喧嘩をきっかけに、ママたちとチームを組んでサッカーの試合をすることになる。

本作「MA・MA・Match」は、競技かるたを題材にした「ちはやふる」などでも知られる末次由紀氏による読切マンガ。価格は748円。デジタル版も配信されている。「コミックDAYS」では、作品の一部が読める試し読み版も無料配信されている。

子供の習い事に、子供以上に真剣になっている親。応援にも力が入り、いつしか、観戦だけでなくコーチ顔負けの指導を始めたり、自分が果たせなかった夢を子供に託すようになったりする人もいるようだ。小さかった息子がどんどん成長して、自分の予想を超えて行動をし始める姿に、寂しさを感じて号泣する成実の姿は、見ていて胸がいっぱいになる。

本作では、普段子供を見守っているママたちが、勢いで子供とサッカーで勝負をすることになる。ちょっぴりサッカーができるからと、大人を小馬鹿にする息子の姿を心配し、子供と向き合おうとする、専業主婦の芦原沙耶。そして、そんな彼女の想いに共感したママたちが、真剣に勝負に挑む姿が描かれている。

【あらすじ】

子供たちのサッカーを見守るのが生きがいの相川成実、45歳。ある日、同じサッカークラブに通う家族の喧嘩をきっかけに、ママたちとチームを組んでサッカーの試合をすることになる……!

(C) Yuki Suetsugu 2024

(C) KODANSHA Ltd. All rights reserved.