自宅に届いてポストに返却できるTSUTAYAの宅配レンタル「DISCAS」が集計する、アニメの週間レンタルランキングが発表された。集計期間は2024年5月10日(金)から5月16日(木)までの一週間。サブスクとは、また違った宅配レンタルの「DISCAS」だからこそのランキング結果を楽しんでもらいたい!ゴールデンウィークも終わって通常運転に戻ったものの、レンタル上位の常連だった人気作に大きな入れ替わりが発生したりと、なかなか予測が難しくなってきた今回のランキング。先週ついにトップ3から陥落してしまった劇場版『名探偵コナン 黒鉄の魚影』の復活はあるのも気になるところ。

まずはベスト20位から11位までのランキングをチェックしてみよう!【11位(↓)】ONE PIECE FILM RED【12位(↓)】すずめの戸締まり【13位(↓)】魔女の宅急便【14位(↓)】天空の城ラピュタ【15位(↑)】借りぐらしのアリエッティ【16位(↑)】耳をすませば【17位(↓)】仮面ライダー THE WINTER MOVIE ガッチャード&ギーツ 最強ケミー★ガッチャ大作戦【18位(↓)】しん次元!クレヨンしんちゃん THE MOVIE 超能力大決戦〜とべとべ手巻き寿司〜【19位(↑)】猫の恩返し/ギブリーズ episode2【20位(↑)】風立ちぬ11位から20位までの間にジブリ作品が6作もランクイン。サブスクでの視聴ができないということもあって、ジブリ作品にレンタルが偏る傾向がある「DISCAS」ランキングならではの強さを見せつけた格好となった。中でも注目は先週の27位から一気に8ランクアップした『猫の恩返し/ギブリーズ episode2』。本作は2002年に同時上映され、この年の日本映画興収ナンバーワンを記録したジブリ映画2作品をパッケージ化。猫を助けた女子高生の冒険をファンタジックに描いた『猫の恩返し』は、連休後半の5月3日に金曜ロードショーで放送され話題となっており、ここでついにベスト20位に食い込むことに。ちなみに『ギブリーズ episode2』2000年にテレビ放送された短編アニメの続編で、架空のアニメ制作会社”スタジオ・ギブリ”を舞台にしたショート・ストーリー。独特な絵のタッチとテイストの違う4つの物語のどれもが心に残る物語になっているので、未視聴の人はぜひ「DISCAS」のレンタルを利用して楽しんでもらいたい。他にも『ONE PIECE FILM RED』がついにトップ10から脱落し先週5位から11位に、『すずめの戸締まり』も6位から12位と一気に転落。さらに『転生したらスライムだった件 コリウスの夢』、『シン・ウルトラマン』など20位以内で粘っていた作品や、『天地無用!GXP パラダイス始動編』、『ルパン三世vs名探偵コナン THE MOVIE』、『ダンジョン飯』など新規組が軒並み20位圏外にはじき出されるなど、ジブリ以外のタイトルにとって受難の週となった。続いてトップ10の順位を発表!有力作品のトップ10落ちがあったことで、20位までのジブリ旋風がランキング上位にどのような影響を与えたのか気になるところ。10位以内にいったい何作がランクインするのか? 3位を奪取した『ルパン三世 VS キャッツ・アイ』は今週もその順位を維持できたのか? また『名探偵コナン 黒鉄の魚影』の巻き返しはあるのか?ランキングの4位から10位までの気になる結果はいかに!【4位(↓)】ルパン三世 VS キャッツ・アイ【5位(↑)】もののけ姫【6位(↑)】風の谷のナウシカ【7位(↑)】となりのトトロ【8位(↓)】劇場版『名探偵コナン 黒鉄の魚影』【9位(↑)】紅の豚【10位(↑)】ハウルの動く城10位から4位にもジブリ作品4作が入ることに。4位には先週3位だった『ルパン VS キャッツアイ』が、8位にはなんと4ランクダウンで劇場版『名探偵コナン 黒鉄の魚影』が入るなど失速が続く中、ジブリ4作品はどれも順位を上昇させるなど大暴走する王蟲のような勢いでランキングを席巻。特に『ハウルの動く城は』は先週12位から13ランク、『紅の豚』に至っては24位から15ランクもアップするなど、一気にトップ10入りを果たすことになった。