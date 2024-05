7月20日(土)、21日(日)に大阪・舞洲スポーツアイランド 特設会場にて開催される『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2024』の最終アーティストとして、OmoinotakeやSPYAIRなど7組の出演が発表された。

昨年、2日間で55,000人を動員した通称『ジャイガ』。1日目にOmoinotake、ベリーグッドマン、MAZZEL、2日目に秋山黄色、-真天地開闢集団-ジグザグ、SPYAIR、ヤバイTシャツ屋さんの出演が決定。これをもって出演者が出揃った。

・7月20日(土)出演者一覧

『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2024』

imase、おいしくるメロンパン、Omoinotake、カネヨリマサル、キタニタツヤ、クリープハイプ、ケプラ、サバシスター、ずっと真夜中でいいのに。、This is LAST、ねぐせ。、Novelbright、日向坂46、ブランデー戦記、FRUITS ZIPPER、ベリーグッドマン、Penthouse、MAZZEL、マルシィ、moon drop、muque、yama、ヤングスキニー、優里、yutori、リアクション ザ ブッタ、緑黄色社会、レトロリロン

・7月21日(日)出演者一覧

『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2024』

秋山黄色、UNFAIR RULE、osage、CVLTE、Crossfaith、coldrain、櫻坂46、Survive Said The Prophet、湘南乃風、-真天地開闢集団-ジグザグ、THE ORAL CIGARETTES、Jin Dogg、SPYAIR、sumika、DURDN、Nothing's Carved In Stone、Bye-Bye-Handの方程式、BAND-MAID、Billyrrom、Fear, and Loathing in Las Vegas、04 Limited Sazabys、Paledusk、MY FIRST STORY、マキシマム ザ ホルモン、紫 今、森 大翔、ヤバイTシャツ屋さん、ROTTENGRAFFTY

2DAYS、1DAYチケットの第4次先着先行はイープラスにて販売中。