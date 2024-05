話題の新店10軒をまとめて紹介！ 本格派のシンガポール料理店から、浅草の人気デザート専門店まで

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

週刊New Open News

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました! まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. Mine(東京・北参道)

2024年3月、北参道駅から徒歩2分ほどの場所に、ワインに寄り添うカレーワインバー「Mine」がオープンしました。

Mine 写真:お店から

2. 獅天鶏飯ハナレ(東京・恵比寿)

<店舗情報>◆Mine住所 : 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-10-5 Asway Sendagaya B1FTEL : 03-4400-0156

2024年4月10日、渋谷に「獅天鶏飯(シテンケイハン)ハナレ」がオープンしました。シンガポール中華料理で人気の「獅天鶏飯」の2号店になります。

獅天鶏飯ハナレ 写真:お店から

3. シューバード(京都・西向日)

<店舗情報>◆獅天鶏飯ハナレ住所 : 東京都渋谷区渋谷1-24-7 渋谷フラットビル 2FTEL : 050-5593-3290

2024年3月、長岡京市にクロワッサン専門店「ニューバード」の姉妹ブランド、シュークリーム専門店「シューバード」がオープンしました。

シューバード 写真:お店から

4. 廻転鮨 銀座おのでら 息子渋谷店(東京・渋谷)

<店舗情報>◆シューバード住所 : 京都府長岡京市井ノ内上印田10-5TEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年4月19日、渋谷駅A5b出口から徒歩約2分のところに「廻転鮨 銀座おのでら本店」のセカンドラインとして「廻転鮨 銀座おのでら 息子渋谷店」がオープンしました。

廻転鮨 銀座おのでら 息子渋谷店 写真:お店から

5. 南洋新記(東京・渋谷)

<店舗情報>◆廻転鮨 銀座おのでら 息子渋谷店住所 : 東京都渋谷区道玄坂1-3-3 楠本ビル B1FTEL : 未開通

2024年2月12日、渋谷に「南洋新記」がオープンしました。シンガポール出身のシェフが作る本場の味に、東京在住のシンガポーリアンも絶賛です。

南洋新記 出典:kagokagoさん

6. VERTはなれ(東京・浅草)

<店舗情報>◆南洋新記住所 : 東京都渋谷区渋谷3-14-4TEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年3月15日「VERTはなれ」が浅草にオープンしました。1号店となる完全予約制のカウンターデザート専門店「VERT」は予約困難として知られる店で、ファン待望の姉妹店のオープンです。

VERTはなれ 出典:nataaan13さん

7. PIZZERIA MANCINI TOKYO(東京・赤坂見附)

<店舗情報>◆VERTはなれ住所 : 東京都台東区浅草3-38-1 奥浅草ハイブリッド 1ATEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年3月、赤坂見附駅から徒歩1分ほどの場所に世界最高峰のピッツァの祭典で最優秀賞を受賞したピッツァが楽しめるイタリアン「PIZZERIA MANCINI TOKYO」がオープンしました。

PIZZERIA MANCINI TOKYO 写真:お店から

8. Rossi(東京・外苑前)

<店舗情報>◆PIZZERIA MANCINI TOKYO住所 : 東京都千代田区永田町2-13-10 プルデンシャルプラザ 1FTEL : 050-5593-1502

2024年4月、外苑前駅から徒歩3分ほどの場所にある「青山グランドホテル」の20階にあったリストランテが、厳選食材にこだわったトラットリア「Rossi」としてリニューアルオープンしました。

Rossi 写真:お店から

9. Good Morning Scones Kamakura(神奈川・鎌倉)

<店舗情報>◆Rossi住所 : 東京都港区北青山2-14-4 青山グランドホテル 20FTEL : 050-5872-9197

2023年11月、鎌倉駅・西口から徒歩約7分の由比ガ浜大通り沿いにオープンした「Good Morning Scones Kamakura」はテイクアウトのスコーン専門店です。

Good Morning Scones Kamakura 写真:お店から

10. ビート イート ハラカド店(東京・明治神宮前)

<店舗情報>◆Good Morning Scones Kamakura住所 : 神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-6-17TEL : 0467-80-2200

2024年4月、明治神宮前駅から徒歩3分ほどの場所に誕生したランドマーク「ハラカド」のフードコートエリアに、「食べログ カレー TOKYO 百名店」に選出されている喜多見の人気店「ビートイート」(現在改修中)の姉妹店「ビート イート ハラカド店」がオープンしました。

ビート イート ハラカド店 出典:nyago0905さん

<店舗情報>◆ビート イート ハラカド店住所 : 東京都渋谷区神宮前6-31-21 東急プラザ原宿 ハラカド 6FTEL : 03-6433-5250

文:食べログマガジン編集部

The post 話題の新店10軒をまとめて紹介! 本格派のシンガポール料理店から、浅草の人気デザート専門店まで first appeared on 食べログマガジン.