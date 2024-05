祇園のママに聞く！ 京都で「パン」を買うならこのお店

京都・祇園のお茶屋さんで生まれた宏美ママにとっておきのお店を教えてもらう本企画。今回は全国的に消費量が多い京都の「パン」です。

〈教えて! 祇園の宏美ママ〉

生粋の京都人に普段使いのお店を教えてもらいたい! そんな企画を叶えるべく、ナビゲーターをお願いしたのは、なんと祇園のお茶屋が母方の実家だったという宏美ママ。幼少期から京都のど真ん中で呼吸してきたホンモノの京都通に、とっておきのお店をおすすめしてもらいましょう。

教えてくれる人

古川宏美(宏美ママ)

1969年京都生まれ。平安女学院高校、追手門学院大学卒業。会社員3年の後、母方の家業、祇園甲部のお茶屋を継ぐ(4代目の現在は紹介制のお座敷バー)。子供の頃から食いしん坊話が親族内にいくつもあり。お酒も大好き。店の周年に来てもらうほど、ポンキッキ時代からガチャピン偏愛。趣味は長唄三味線、華道、観劇(歌舞伎、古典芸能、歌劇、ミュージカル、新喜劇等々)。

パンを買うなら?

総務省「家計調査」(2021〜2023年)によれば、京都市がパンの購入金額1位なのだそう。確かに京都にはパンの名店が多いですよね。

「レストランやバーでもこちらのパンを使っているところが多いです」と宏美ママ。お気に入りの2軒を教えてもらいました。

HANAKAGO(烏丸)

1軒目は烏丸、室町通にある小さなパン屋さん「HANAKAGO」。「食べログ パン WEST 百名店 2022」 選出店です。

外観 出典:ラキテンさん

宏美ママ

好きなレストランやワインバーでのハナカゴさんバゲット使用率の高いこと、うちもお食事ワイン会などの時は内容を言うて、キタノカオリを使用した「バタール」、春よ恋の「クラシック」 、きたほなみ(全粒粉)の「トラディショネル」3種のバゲットからどれがいいかお任せして頼んでます。

写真:宏美ママ

宏美ママ

ワイン販売もされていて、「おつまみです」と書かれてるアンチョビブロッコリー、赤ワインで練られたハードパン、トリュフムッシューなどお酒にもよく合うものや、フランスのボーヌの街で「クロワッサンが一番おいしい」と言われるお店で働かれていた時の思い出のクロワッサンなども。

クロワッサン 出典:liermさん

Année(烏丸御池)

ハナカゴ住所 : 京都府京都市中京区室町通六角下ル鯉山町516-4TEL : 075-231-8945

烏丸御池駅からすぐの「Année」はおしゃれなベーカリーカフェ。あんバター、クレープなど最近の流行をきっちり捉えています。

外観 写真:宏美ママ

宏美ママ

カフェもあり、クロックムッシュやキッシュ、サラダなどメニューも色々、パンのイートインもできます。行列の日も多いですが、15時頃からは待ち無しで入れそうどす。パン購入のみの場合は並ばずに入店して買えます。

ハード系のパンも充実 出典:ミースケ(^_^)さん

宏美ママ

食パン、バゲットからサンド系、ケースにぎっしりのパン、パンプディング、バスクチーズケーキまで並んでます。買う頻度が高いのは塩バターパンどすやろか。ワインイベントでこちらのパンが出ていたのが出会いで、以来、姉妹店の「カフェコチ」さん共々よせてもうてます。

Année住所 : 京都府京都市中京区姉小路室町西入ル突抜町139 プリモフィオーレ 1FTEL : 075-222-0517

文:古川宏美・食べログマガジン編集部





