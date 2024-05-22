スコットランド代表がEURO2024の予備メンバー28名を発表 A・ロバートソンやマクトミネイらがメンバー入り
スコットランドサッカー協会は22日、EURO2024に臨む同国代表の予備メンバー28名を発表した。
2大会連続のEURO出場となるスコットランド代表はグループAに入っており、6月14日の開幕戦で開催国のドイツ代表、同19日にスイス代表、同23日にハンガリー代表と対戦する。なお、大会前には同3日にジブラルタル代表と、同7日にフィンランド代表と国際親善試合を予定している。
そんなスコットランド代表を率いるスティーブ・クラーク監督がEURO2024にのぞむ予備メンバー28人を発表した。
リヴァプールに所属するDFアンドリュー・ロバートソンをはじめ、今季はアーセナルからのレンタルでレアル・ソシエダでプレーしたDFキーラン・ティアニーや今季マンチェスター・ユナイテッドで公式戦42試合に出場し10ゴール3アシストを記録したMFスコット・マクトミネイなどが順当に名を連ねた。また、リヴァプール所属の18歳FWベン・ドークも招集されている。
今回発表されたスコットランド代表予備メンバー28名は下記の通り。
■スコットランド代表
▼GK
ザンダー・クラーク（ハーツ）
クレイグ・ゴードン（ハーツ）
アンガス・ガン（ノリッジ ／イングランド）
リアム・ケリー（マザーウェル）
▼DF
リアム・クーパー（リーズ・ユナイテッド／イングランド）
グラント・ハンリー（ノリッジ／イングランド）
ジャック・ヘンドリー（アル・イテファク／サウジアラビア）
スコット ・マッケンナ（コペンハーゲン／デンマーク）
ロス・ マクローリー（ブリストル／イングランド）
ライアン・ポーテアス（ワトフォード／イングランド）
アンソニー ・ラルストン（セルティック）
アンドリュー・ロバートソン（リヴァプール／イングランド）
ジョン・サウター（レンジャーズ ）
グレッグ・テイラー（セルティック）
キーラン ・ティアニー（レアル・ソシエダ／スペイン）
▼MF
スチュアート・アームストロング（サウサンプトン／イングランド）
ライアン・クリスティー（ボーンマス ／イングランド）
ビリー・ギルモア（ブライトン／イングランド）
ライアン・ジャック（レンジャーズ）
ジョン・マッギン（アストン・ヴィラ／イングランド）
カラム・マクレガー （セルティック）
ケニー・マクリーン（ノリッジ ／イングランド）
スコット ・マクトミネイ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
▼FW
チェ・アダムス（サウサンプトン／イングランド）
ベン・ドーク（リヴァプール／イングランド）
リンドン・ダイクス（QPR／イングランド）
ジェームズ・フォレスト（セルティック）
ローレンス・シャンクランド（ハーツ）
2大会連続のEURO出場となるスコットランド代表はグループAに入っており、6月14日の開幕戦で開催国のドイツ代表、同19日にスイス代表、同23日にハンガリー代表と対戦する。なお、大会前には同3日にジブラルタル代表と、同7日にフィンランド代表と国際親善試合を予定している。
リヴァプールに所属するDFアンドリュー・ロバートソンをはじめ、今季はアーセナルからのレンタルでレアル・ソシエダでプレーしたDFキーラン・ティアニーや今季マンチェスター・ユナイテッドで公式戦42試合に出場し10ゴール3アシストを記録したMFスコット・マクトミネイなどが順当に名を連ねた。また、リヴァプール所属の18歳FWベン・ドークも招集されている。
今回発表されたスコットランド代表予備メンバー28名は下記の通り。
■スコットランド代表
▼GK
ザンダー・クラーク（ハーツ）
クレイグ・ゴードン（ハーツ）
アンガス・ガン（ノリッジ ／イングランド）
リアム・ケリー（マザーウェル）
▼DF
リアム・クーパー（リーズ・ユナイテッド／イングランド）
グラント・ハンリー（ノリッジ／イングランド）
ジャック・ヘンドリー（アル・イテファク／サウジアラビア）
スコット ・マッケンナ（コペンハーゲン／デンマーク）
ロス・ マクローリー（ブリストル／イングランド）
ライアン・ポーテアス（ワトフォード／イングランド）
アンソニー ・ラルストン（セルティック）
アンドリュー・ロバートソン（リヴァプール／イングランド）
ジョン・サウター（レンジャーズ ）
グレッグ・テイラー（セルティック）
キーラン ・ティアニー（レアル・ソシエダ／スペイン）
▼MF
スチュアート・アームストロング（サウサンプトン／イングランド）
ライアン・クリスティー（ボーンマス ／イングランド）
ビリー・ギルモア（ブライトン／イングランド）
ライアン・ジャック（レンジャーズ）
ジョン・マッギン（アストン・ヴィラ／イングランド）
カラム・マクレガー （セルティック）
ケニー・マクリーン（ノリッジ ／イングランド）
スコット ・マクトミネイ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
▼FW
チェ・アダムス（サウサンプトン／イングランド）
ベン・ドーク（リヴァプール／イングランド）
リンドン・ダイクス（QPR／イングランド）
ジェームズ・フォレスト（セルティック）
ローレンス・シャンクランド（ハーツ）