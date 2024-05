第11弾はスナック菓子！ファミリーマート「ファミマル秘ランキング」

ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードの1つである「『あなた』のうれしい」の一環として、プライベートブランド「ファミマル」の商品をファミリーマート社員が熱く紹介する「ファミマル秘ランキング」の第11弾を公開しました。

第11弾は、おうち時間の相棒としてぴったりな「ファミマル」のスナック菓子です。

ファミリーマート「ファミマル秘ランキング」第11弾スナック菓子

・調査期間 :3月27日(水)〜3月28日(木)

・調査対象 :ファミリーマート社員

・有効回答数 :273

・調査方法 :Googleフォームを活用したアンケート調査

・実施対象商品:2024年5月時点で販売している「ファミマル」スナック菓子の中から同社が指定した16商品

「ゴールデンウィークは遠出や買い物などをたくさんしたから、お家でゆっくり過ごしたい」

「気になっていた映画やドラマを一気見でもしようかな…」

そんなことを考えている人にぴったりな商品を厳選しました。

社員が厳選するおすすめ商品を、熱烈な偏愛コメントとともに紹介しています。

■ファミマル秘ランキングとは

おむすびやお弁当を始め、お惣菜や飲み物、日用品まで、幅広いラインアップを誇るファミリーマートのプライベートブランド「ファミマル」。

そんなバラエティ豊かな商品の中から、社員が仕事抜きで愛してやまない個人的なガチ推し商品を、ランキング形式で紹介しています。

偏愛あふれる社員のコメントとともに楽しめます。

https://www.family.co.jp/campaign/spot/famimaruhiranking.html

■「おうち時間の相棒」になるファミマルのスナック菓子第1位が決定!

「おうち時間の相棒といったらこれ!と思うファミマルスナック菓子は?」というアンケートを、寝ても覚めてもスナック菓子LOVERなファミリーマート社員273人に実施。

第1位は「ファミマル ポテトチップス絶品うすしお味」に決定しました。

フランス産岩塩と瀬戸内産海塩の2種類の塩を使用し、飽きずに旨みが続く絶妙な味わいで、ついつい手が伸びてしまう一品です。

社員からは「ご当地物やプレミアム系など色々試したが勝る物なし!」「原点回帰の一品」という圧倒的な支持を集める結果となりました。

それぞれの商品への愛があふれるコメントにもぜひご注目ください。

<第1位>

<第1位>ファミマル ポテトチップス絶品うすしお味

【商品名】ファミマル ポテトチップス絶品うすしお味

【価格】139円(税込150円)

【発売地域】全国

【内容】2種類の塩を使用した旨みが続く絶妙な味わいのポテトチップスです。

フランス産岩塩と瀬戸内産海塩を使用しました。

【ファミマ社員のコメント】塩味が最高!マイルドな塩とうまみの塩がダブルで押し寄せてきます。

ポテトチップスならこれ一択!お酒のおつまみにも最高です。

ご当地物やプレミアム系など色々試しましたが勝る物なし!友人・知人におすすめして「全員ハマりました」。

(50代 店舗オペレーション本部(東海))

<第2位>

<第2位>ファミマル 素材のおいしさそのまま えんどう豆スナック

【商品名】ファミマル 素材のおいしさそのまま えんどう豆スナック

【価格】119円(税込128円)

【発売地域】全国

【内容】素材のおいしさそのままのうま塩味です。

【ファミマ社員のコメント】えんどう豆の味と程よい塩味がクセになります!何より他のスナック菓子より何となく食べ応えがある。

食感も独特で気づいたら完食しそうな勢いでなくなります。

(30代 経営企画本部)

<第3位>

<第3位>ファミマル ポテトチップス濃厚コンソメ味

【商品名】ファミマル ポテトチップス濃厚コンソメ味

【価格】139円(税込150円)

【発売地域】全国

【内容】程よいスパイス感に、濃厚なチキンと香味野菜の旨みがクセになるコンソメ味のポテトチップスです。

【ファミマ社員のコメント】ファミマでお菓子を買うってなったら必ず買う商品。

コンソメの圧倒的な濃さが食べ続けていくとどんどん押し寄せてきて気づいたら1袋なくなっちゃいます。

おうちにこもる相棒にするならストックはマストです!(20代 マーケティング本部)

<第4位>

<第4位>ファミマル ポテトチップス堅揚げの絶品うすしお味

【商品名】ファミマル ポテトチップス堅揚げの絶品うすしお味

【価格】149円(税込160円)

【発売地域】全国

【内容】くちどけの異なる2種の塩を使用し、美味しく仕上げたカリッと食感のポテトチップスです。

【ファミマ社員のコメント】程よい塩加減のポテトチップスに堅揚げの噛み応えある食感。

パクパク何個も食べられる商品で、鑑賞で食べるならこれ!と決めています。

泣いたら塩分を欲するのでちょうどいい商品です。

(20代 オペレーション本部)

<第5位>

<第5位>ファミマル サクサクか〜るいチーズスナック

【商品名】ファミマル サクサクか〜るいチーズスナック

【価格】119円(税込128円)

【発売地域】全国

【内容】6種のチーズを使用した、濃厚でサクサク軽い食感です。

【ファミマ社員のコメント】チーズ感が程良くて、1つ食べたはずが、気づくと袋の半分以下になっている。

家に常備しています。

(40代 商品本部)

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8%にて表示しています。

※店舗によって取り扱いのない場合があります。

※一部地域では価格が異なります。

■ポテトチップスに負けじと大奮闘!上位に「ファミマル 素材のおいしさそのまま えんどう豆スナック」がランクイン!

ランキング上位には、スナック菓子の大定番のポテトチップスの商品が連なる中、第2位に「ファミマル 素材のおいしさそのまま えんどう豆スナック」がランクインしました。

商品に込められたこだわりについて、開発担当者に聞きました。

ぜひご覧いただき、映画やドラマのお供としてお試しください。

【商品のこだわり】

2002年6月「おやつ探検隊えんどう豆スナック」として発売し、リニューアルを重ねておいしさを追及している、発売から約22年のロングセラー商品です。

従来品も「豆感がよい」「豆の味が濃い」とお客さまからご評価をいただいている中で、豆の味わいを引き出すためのポイントになる「塩味」に着目し、さらに改良を重ねるためにお客さまにアンケートをとりました。

従来品は、「ちょうど良い塩加減」について評価をいただいている一方、「塩味が強い」という意見も目立っていました。

おつまみとしても、おやつとしてもおいしく食べられる塩味の感じ方にするため、何度も試作し、2020年9月のリニューアルで、現在の「ファミマル 素材のおいしさそのまま えんどう豆スナック」の美味しさにたどり着きました。

生地に使用している穀物は、えんどう豆を100%使用しており、豆と塩の味わいのベストバランスを追及した商品です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 第11弾はスナック菓子!ファミリーマート「ファミマル秘ランキング」 appeared first on Dtimes.