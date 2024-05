先端の配色を施したリサイクル素材の新作！Notabag(ノットアバッグ)『Gradient Collection(グラディエント・コレクション)』

ドイツのファッションバッグブランド「Notabag(ノットアバッグ)」の新作『Gradient Collection(グラディエント・コレクション)』が2024年5月21日(火)より販売開始されました。

Notabag(ノットアバッグ)『Gradient Collection(グラディエント・コレクション)』

商品名 :Notabag Tote Gradient

価格(税込み):3,630円

型番 :NTBT06SM、NTBT06AA

材質 :リサイクルポリエステル100%(リップストップ)

サイズ :(使用時)

たて約37cm×よこ約36cm、持ち手 約24cm、開口部外寸 約56cm

:(収納時)

たて約11cm×よこ約14.5cm

重量 :約115g

新作のコンセプトは『自然光の美しさから生まれた先端のカラーデザイン。』

Gradient Collectionは、リサイクル素材の生地から作られた新しいカラーコレクションです。

Sunbeam(サンビーム)とAurora(オーロラ)、2つの自然がおりなす光の現象を、先端の配色でデザインしました。

Notabag Gradient Colleciton Aurora

■Sunbeam(サンビーム)

サンビームは、気持ちが明るくなる軽快なカラーデザインです。

太陽の光が頬に差し、瞳に輝きを与えてくれるかのようです。

BAG & BACKPACK Sunbeam 1

■Aurora(オーロラ)

オーロラは、夜明けと夕暮れをブレンドしたカラーデザインです。

昼も夜も、あなたの魅力を引き立ててくれます。

BAG & BACKPACK Aurora 1

新作のシリーズは、BAG & BACKPACK(バッグ&バックパック)とNotabag Tote(ノットアバッグ・トート)の2種類。

■BAG & BACKPACK

トートバッグにもリュックサックにもなるカラフルでファッショナブルなポータブルバッグ。

小さく収納することができるので、行きは手ぶらで買い物に出かけ、少しの荷物ならトートバッグに、荷物が多かったり重かったりする場合はリュックサックにするなど、状況に合わせた使い分けが可能。

BAG & BACKPACK Sunbeam 2

BAG & BACKPACK Aurora 2

■商品概要

商品名 :BAG & BACKPACK Gradient

価格(税込み):4,950円

型番 :NTB017SM、NTB017AA

材質 :リサイクルポリエステル100%(リップストップ)

サイズ :(使用時)

たて約65cm(持ち手含む)×よこ約45cm

:(収納時)

たて約13cm×よこ約15.5cm

重量 :約115g

■Notabag Tote

折りたたみ式トートバッグです。

便利なオシャレアイテムとして楽しめます。

Notabag Tote Gradient Sunbeam 1

Notabag Tote Gradient Aurora 1

