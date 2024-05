独自のノウハウを生かした計画書作成！東京経営サポーター「新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業」

東京経営サポーターは、東京都の助成金「新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業」の相談受付を実施中です。

東京経営サポーター「新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業」

新たな事業環境に即応した経営展開サポート

事業目的 :ポストコロナ等における事業環境の変化を課題と捉え、

対応策として、事業者が創意工夫のもと

「これまで営んできた事業の深化又は発展」に取り組み、

これが経営基盤の強化につながると認められた場合に、

当該取組に必要な経費の一部を助成する

助成対象経費 :機械装置費等

助成対象者 :東京都内に本店又は事業実施場所を有する中小企業者

公募期間 :令和6年4月から令和7年3月までの期間で、毎月、

募集・審査を行う

(予算の都合等により期中で募集が終了する可能性あり)

助成事業の内容:以下のいずれかに該当すること

東京経営サポーターは、東京都の助成金である「新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業」の相談受付を実施!

本助成金は東京都内に本店又は事業実施場所を有する中小企業者が対象となります。

東京都内に本店があれば、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県内の事業所への設備投資も助成対象となります。

また、個人事業主であれば、クリニックなど公的医療保険の助成を受ける事業も対象になります。

東京都の助成金において多数の採択実績を有しており、単なる審査項目に合わせるだけでない独自のノウハウを生かした計画書作成の支援が可能です。

●既存事業の「深化」:経営基盤の強化に向け、既に営んでいる事業自体の質を高めるための取組

・高性能な機器、設備の導入等による競争力強化の取組

・既存の商品やサービス等の品質向上の取組

・高効率機器、省エネ機器の導入等による生産性の向上の取組

●既存事業の「発展」:経営基盤の強化に向け、既に営んでいる事業を基に、新たな事業展開を図る取組

・新たな商品、サービスの開発

・商品、サービスの新たな提供方法の導入

・その他、既存事業で得た知見等に基づく新たな取組

助成金額:最大800万円(助成率2/3)

主な要件:コロナで売上が減少していること(2019年以降の決算期に比べ

直近期の売上が減少しているまたは直近期が赤字であること)

