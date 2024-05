世界大手の玩具メーカー「マテル」が手掛けるダイキャストカーブランド「ホットウィール」より、人気映画『ワイルド・スピード』シリーズの車種をモチーフにした「ホットウィール ワイルド・スピード プレミアム シリーズ」が登場!

「ワイルド・スピード」シリーズの第3作〜第7作までの劇中に登場した「トヨタ ソアラ」「フォード グラン・トリノ」「マスタング」「日産シルビア」「BMW M3」の全5種類が展開されます。

マテル「ホットウィール ワイルド・スピード プレミアム シリーズ」

価格:各880円(税込)

発売日:2024年5月下旬発売

対象年齢:3才以上

パッケージサイズ(cm):W13.3×D4.1×H16.5

玩具メーカー「マテル」が展開しているダイキャストカーブランド「ホットウィール」

人気映画「ワイルド・スピード」シリーズに登場する車種をモチーフにしたコレクション「ホットウィール ワイルド・スピード」から、新車種が登場!

今回は「ワイルド・スピード」第3作〜第7作までの劇中に登場した、「トヨタ ソアラ」「フォード グラン・トリノ」「マスタング」「日産シルビア」「BMW M3」の5車種をラインナップ。

劇中登場車を細部まで再現したミニカーは、実際に走らせても飾っても楽しめます。

映画ファンも旧車ファンも見逃せないコレクションです☆

ホットウィール ワイルド・スピード - トヨタ ソアラ

映画『ワイルド・スピード』シリーズの第3作『ワイルド・スピードX3 TOKYO DRIFT』の立体駐車場のシーンでチラリと映る個体がモチーフとなった1台です。

劇中車同様に、レッドメタリックのボディにタイヤメーカー「FALKEN」の白いロゴが映え、車高を低く下げ、前後スポイラーを装着したカスタム仕様となっています。

ソアラは1981年に初代が登場した日本の高級パーソナルクーペの先駆けで、ホットウィールが題材としたモデルはその3代目で1991年から2001年まで生産されました。

ホットウィール ワイルド・スピード - 1972 フォード グラン トリノ スポーツ

映画『ワイルド・スピード』シリーズの第4作『ワイルド・スピード MAX』の砂漠におけるカーアクションシーンで登場。

主人公のブライアンやドムを追い詰める悪役、フェニックスの駆るマシーンが再現されています。

ベースとなったのはフォードの中型車、3代目トリノの上級グレード、グラントリノのスポーツルーフと呼ばれるノッチバックボディ車で、エンジンは7リッターの強力なV8エンジンを搭載しています。

劇中車はサイドに真っ白なストライプが入り、社外ホイールを履く以外は比較的ノーマルに近い状態を保っています。

ホットウィール ワイルド・スピード - 1969 フォード マスタング ボス 302

映画『ワイルド・スピード』シリーズの第6作『ワイルド・スピード EURO MISSION』で、ローマンが搭乗し、戦車との激しいカーアクションの末、ペシャンコに潰されてしまう1台がモチーフとなっています。

ブラックアウトされた前後バンパー、ゴールド基調のホイール、赤基調の内装など、細部まで劇中車のイメージをトレースしています。

BOSS 302は、当時アメリカで人気のあった、SCCA トランザム・シリーズというレースの参戦資格を得るために製造されたスペシャルモデルです。

302cu.in.(約5リッター)の排気量から290馬力を発生するV8エンジンを搭載し、前後スポイラーが装備されています。

ホットウィール ワイルド・スピード - 日産シルビア (S15)

映画『ワイルド・スピード』シリーズの第3作『ワイルド・スピードX3 TOKYO DRIFT』で、主人公のショーンが敵役のフェアレディZとバトルするシーンで使用される7代目シルビア、S15型シルビアをベースに改造されたドリフト車両を再現。

劇中車はCウェスト製のボディキットを装着し、エンジンはスカイライン GT-R用の2.6リッター直6ツインターボに換装されているという設定です。

ダークブルーのボディにオレンジのストライプがあしらわれた様など、ホットウィールでは劇中車の雰囲気をミニカーの世界に封じ込めています。

ホットウィール ワイルド・スピード - BMW M3

『ワイルド・スピード』シリーズの第7作『ワイルド・スピード SKY MISSION』で、一瞬チラリと映る個体がモチーフとなっています。

ドミニクのクーダを記憶喪失状態のレティが運転して『レースウォーズ』に出場し、赤いアウディのR8と対戦、スタートして数秒後に2台のフロントが映るタイミングで、左手に並んだ数台の中に、純白のボディにグリーンのホイールを履いたM3が確認できます。

BMW M3はBMWのレース活動やハイパフォーマンスモデルの開発を担う『M』社が手掛けたもので、1985年に初代が登場しました。

劇中車は2000〜2006年まで生産された3世代目で343馬力を発生する3.2リッター直6DOHCエンジンを搭載しています。

人気映画『ワイルド・スピード』シリーズの登場車をミニカーで再現した「ホットウィール ワイルド・スピード」コレクションに、5車種が仲間入り。

2024年5月下旬より発売される「ホットウィール ワイルド・スピード プレミアム シリーズ」の紹介でした☆

※Universal Studios Licensing LLC(ユニバーサル・スタジオ・ライセンシングLLC)との商品化契約に基づき、マテル社が企画・制作した商品です

