「Disney THE MARKET(ディズニー ザ マーケット)」ONLY FOR YOU!ぬいぐるみ

価格

OFY!着せ替えぬいぐるみ 2,530円

OFY!洋服SPECIAL COLOR 2,970円

OFY!ステッカー 1,100円

【福岡】岩田屋本店 本館7階 大催事場

会期:2024年5月18日(土)〜5月27日(月)[最終日午後5時終了]

【熊本】鶴屋百貨店 東館7階 鶴屋ホール

会期:2024年7月19日(金)〜8月3日(土)[最終日午後5時終了]

【東京】日本橋三越本店 本館7階 催物会場

会期:2024年8月7日(水)〜8月19日(月)予定

2023年、創⽴100周年を迎えたディズニーが贈る、次の100年の始まりとしての「Disney THE MARKET」では、『魔法』がコンセプト。

「ディズニー」「ピクサー」「スター・ウォーズ」「マーベル」の不朽のストーリーやキャラクターにインスパイアされたバラエティ豊かな商品ラインアップが販売されます。

そんな「Disney THE MARKET」では、ONLY FOR YOU!と題した自分だけのオリジナルカスタムが楽しめるグッズを展開。

推しカラーのぬいぐるみお洋服と

ステッカーを組み合わせてオリジナルカスタムを楽しめるぬいぐるみを販売中です☆

選べる推しカラーのコスチュームは5色展開。

レッドと、

ブルー、

パープル、

オレンジ、

ピンクです。

ステッカーで、イニシャルや数字をコスチュームにデザインすることができます。

自分の誕生日はもちろん、推しカラーにあわせて縁のあるイニシャルや文字などを入れるのもおすすめ☆

『魔法』をコンセプトにデザインされた、「ディズニー」「ピクサー」「マーベル」「スター・ウォーズ」など様々なグッズが並ぶショッピングイベント「Disney THE MARKET」

ぜひ「自分だけ」のオリジナルカスタムのぬいぐるみも作ってくださいね!

© Disney

※デザイン、仕様は変更となる場合があります

※画像はイメージです

※イベントの内容は、都合により変更または中止となる場合があります

