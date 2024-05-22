リバプール18歳FWベン・ドークが初招集！ スコットランド代表候補28名が発表！【ユーロ2024】
スコットランドサッカー協会(SFA)は22日、ユーロ2024に臨むスコットランド代表候補メンバー28名を発表した。
スティーブ・クラーク監督は26名の本大会メンバーを前に28名を選出。リバプールのFWベン・ドークが初選出となった。
また、負傷しているDFアーロン・ヒッキー(ブレントフォード)、DFネイサン・パターソン(エバートン)は選外となっている。
その他、DFアンドリュー・ロバートソン(リバプール)、DFキーラン・ティアニー(レアル・ソシエダ)、MFカラム・マクレガー(セルティック)、MFビリー・ギルモア(ブライトン＆ホーヴ・アルビオン)、MFスコット・マクトミネイ(マンチェスター・ユナイテッド)などが招集を受けている。
スコットランドはユーロ本大会でグループAに入り、開催国のドイツ代表やハンガリー代表、スイス代表と同居している。
今回発表されたスコットランド代表候補メンバーは以下の通り。
◆スコットランド代表候補メンバー28名
GK
クレイグ・ゴードン(ハート・オブ・ミドロシアン)
ザンダー・クラーク(ハート・オブ・ミドロシアン)
リアム・ケリー(マザーウェル)
アンガス・ガン(ノリッジ・シティ/イングランド)
DF
ジョン・サウター(レンジャーズ)
グレッグ・テイラー(セルティック)
アンソニー・ラルストン(セルティック)
ジャック・ヘンドリー(アル・イテファク/サウジアラビア)
スコット・マッケンナ(コペンハーゲン/デンマーク)
ロス・マクローリー(ブリストル・シティ/イングランド)
グラント・ハンリー(ノリッジ・シティ/イングランド)
ライアン・ポーテアス(ワトフォード/イングランド)
リアム・クーパー(リーズ・ユナイテッド/イングランド)
アンドリュー・ロバートソン(リバプール/イングランド)
キーラン・ティアニー(レアル・ソシエダ/スペイン)
MF
ライアン・ジャック(レンジャーズ)
カラム・マクレガー(セルティック)
ジョン・マッギン(アストン・ビラ/イングランド)
ケニー・マクリーン(ノリッジ・シティ/イングランド)
ビリー・ギルモア(ブライトン＆ホーヴ・アルビオン/イングランド)
ライアン・クリスティ(ボーンマス/イングランド)
スチュアート・アームストロング(サウサンプトン/イングランド)
スコット・マクトミネイ(マンチェスター・ユナイテッド/イングランド)
FW
リンドン・ダイクス(クイーンズ・パーク・レンジャーズ/イングランド)
チェ・アダムス(サウサンプトン/イングランド)
ベン・ドーク(リバプール/イングランド)
ローレンス・シャンクランド(ハート・オブ・ミドロシアン)
ジェームズ・フォレスト(セルティック)
スティーブ・クラーク監督は26名の本大会メンバーを前に28名を選出。リバプールのFWベン・ドークが初選出となった。
また、負傷しているDFアーロン・ヒッキー(ブレントフォード)、DFネイサン・パターソン(エバートン)は選外となっている。
その他、DFアンドリュー・ロバートソン(リバプール)、DFキーラン・ティアニー(レアル・ソシエダ)、MFカラム・マクレガー(セルティック)、MFビリー・ギルモア(ブライトン＆ホーヴ・アルビオン)、MFスコット・マクトミネイ(マンチェスター・ユナイテッド)などが招集を受けている。
今回発表されたスコットランド代表候補メンバーは以下の通り。
◆スコットランド代表候補メンバー28名
GK
クレイグ・ゴードン(ハート・オブ・ミドロシアン)
ザンダー・クラーク(ハート・オブ・ミドロシアン)
リアム・ケリー(マザーウェル)
アンガス・ガン(ノリッジ・シティ/イングランド)
DF
ジョン・サウター(レンジャーズ)
グレッグ・テイラー(セルティック)
アンソニー・ラルストン(セルティック)
ジャック・ヘンドリー(アル・イテファク/サウジアラビア)
スコット・マッケンナ(コペンハーゲン/デンマーク)
ロス・マクローリー(ブリストル・シティ/イングランド)
グラント・ハンリー(ノリッジ・シティ/イングランド)
ライアン・ポーテアス(ワトフォード/イングランド)
リアム・クーパー(リーズ・ユナイテッド/イングランド)
アンドリュー・ロバートソン(リバプール/イングランド)
キーラン・ティアニー(レアル・ソシエダ/スペイン)
MF
ライアン・ジャック(レンジャーズ)
カラム・マクレガー(セルティック)
ジョン・マッギン(アストン・ビラ/イングランド)
ケニー・マクリーン(ノリッジ・シティ/イングランド)
ビリー・ギルモア(ブライトン＆ホーヴ・アルビオン/イングランド)
ライアン・クリスティ(ボーンマス/イングランド)
スチュアート・アームストロング(サウサンプトン/イングランド)
スコット・マクトミネイ(マンチェスター・ユナイテッド/イングランド)
FW
リンドン・ダイクス(クイーンズ・パーク・レンジャーズ/イングランド)
チェ・アダムス(サウサンプトン/イングランド)
ベン・ドーク(リバプール/イングランド)
ローレンス・シャンクランド(ハート・オブ・ミドロシアン)
ジェームズ・フォレスト(セルティック)