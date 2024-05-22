リバプール18歳FWベン・ドークが初招集！ スコットランド代表候補28名が発表！【ユーロ2024】

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スコットランドサッカー協会(SFA)は22日、ユーロ2024に臨むスコットランド代表候補メンバー28名を発表した。

スティーブ・クラーク監督は26名の本大会メンバーを前に28名を選出。リバプールのFWベン・ドークが初選出となった。

また、負傷しているDFアーロン・ヒッキー(ブレントフォード)、DFネイサン・パターソン(エバートン)は選外となっている。

その他、DFアンドリュー・ロバートソン(リバプール)、DFキーラン・ティアニー(レアル・ソシエダ)、MFカラム・マクレガー(セルティック)、MFビリー・ギルモア(ブライトン＆ホーヴ・アルビオン)、MFスコット・マクトミネイ(マンチェスター・ユナイテッド)などが招集を受けている。

スコットランドはユーロ本大会でグループAに入り、開催国のドイツ代表やハンガリー代表、スイス代表と同居している。

今回発表されたスコットランド代表候補メンバーは以下の通り。

◆スコットランド代表候補メンバー28名

GK

クレイグ・ゴードン(ハート・オブ・ミドロシアン)

ザンダー・クラーク(ハート・オブ・ミドロシアン)

リアム・ケリー(マザーウェル)

アンガス・ガン(ノリッジ・シティ/イングランド)

DF

ジョン・サウター(レンジャーズ)

グレッグ・テイラー(セルティック)

アンソニー・ラルストン(セルティック)

ジャック・ヘンドリー(アル・イテファク/サウジアラビア)

スコット・マッケンナ(コペンハーゲン/デンマーク)

ロス・マクローリー(ブリストル・シティ/イングランド)

グラント・ハンリー(ノリッジ・シティ/イングランド)

ライアン・ポーテアス(ワトフォード/イングランド)

リアム・クーパー(リーズ・ユナイテッド/イングランド)

アンドリュー・ロバートソン(リバプール/イングランド)

キーラン・ティアニー(レアル・ソシエダ/スペイン)

MF

ライアン・ジャック(レンジャーズ)

カラム・マクレガー(セルティック)

ジョン・マッギン(アストン・ビラ/イングランド)

ケニー・マクリーン(ノリッジ・シティ/イングランド)

ビリー・ギルモア(ブライトン＆ホーヴ・アルビオン/イングランド)

ライアン・クリスティ(ボーンマス/イングランド)

スチュアート・アームストロング(サウサンプトン/イングランド)

スコット・マクトミネイ(マンチェスター・ユナイテッド/イングランド)

FW

リンドン・ダイクス(クイーンズ・パーク・レンジャーズ/イングランド)

チェ・アダムス(サウサンプトン/イングランド)

ベン・ドーク(リバプール/イングランド)

ローレンス・シャンクランド(ハート・オブ・ミドロシアン)

ジェームズ・フォレスト(セルティック)