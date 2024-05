2023年、NBAドラフト全体1位でサンアントニオ・スパーズから指名され、2023〜24年シーズンの最優秀新人賞に輝いたビクター・ウェンバンヤマ。フランス出身の彼は、身長223.5センチ、ウィングスパン240センチと、規格外のサイズを誇るビッグマンで、持ち前のズバ抜けた才能を存分に発揮するデビューシーズンを送った。

そんななか、ウェンバンヤマとのシューズ契約を巡り、激しい争奪戦を制したナイキからパーソナルエディション「Nike G.T Hustle2 “Victor Wembanyama”EP」がリリースされ話題となっている。

Do you believe? pic.twitter.com/TKa8KzuwaB

- Nike Basketball (@nikebasketball) May 5, 2024