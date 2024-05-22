＜DEZERT Presents SUMMER PARTY ZOO 2024 〜帰って来たM.A.D〜＞、“Kenにまつわるエトセトラ”出演決定
伝説のイベント＜PARTY ZOO＞と＜M.A.D＞の融合となる＜DEZERT Presents SUMMER PARTY ZOO 2024 〜帰って来たM.A.D〜＞が、8月24日(土)にZepp Hanedaで開催される。その追加情報として、“Kenにまつわるエトセトラ”の出演が決定した。
◆＜SUMMER PARTY ZOO 2024＞ 画像
DEZERTのドラマーSORAがオーガナイザーとして実現させる＜PARTY ZOO＞と＜M.A.D＞の融合イベントが、＜DEZERT Presents SUMMER PARTY ZOO 2024 〜帰って来たM.A.D〜＞だ。出演者として追加発表された“Kenにまつわるエトセトラ”は、2016年および2017年に行われた＜PARTY ZOO＞主宰であるKen(L'Arc-en-Ciel)に関係するであろうことは推測できるが、その正体はまだ謎に包まれている。
また、同イベントの公演情報が明らかとなったほか、チケット受付もスタートした。＜SUMMER PARTY ZOO 2024 〜帰って来たM.A.D〜オフィシャルSNS(X/Instagram)先行予約＞受付は5月28日(火)23:00まで。
■＜DEZERT Presents SUMMER PARTY ZOO 2024 〜帰って来たM.A.D〜＞
open16:00 / start16:45 / end21:20 (予定 ※終わらなかったらごめんなさい…)
出演：MUCC / AKi / DEZERT / Kenにまつわるエトセトラ / and more…
※まだまだ猛獣達が夏祭り準備中
▼チケット
・1Fスタンディング：8,000円(税込)
・2F指定席：10,000円(税込)
※未就学児童入場不可
※営利目的の転売禁止
※出演者の変更に伴うチケットの変更、払い戻しはできません。ご了承ください。
【オフィシャルSNS(X/Instagram)先行予約】
受付期間：5月22日(水)21:00〜5月28日(火)23:00
https://eplus.jp/20240824spz-sns/
※イープラスにてスマチケWEB抽選受付
※1人4枚まで(1Fスタンディング/2F指定席の第2希望まで申込可)
関連リンク
◆M.A.D オフィシャルX
◆MUCC オフィシャルサイト
◆AKi オフィシャルサイト
◆DEZERT オフィシャルサイト