伝説のイベント＜PARTY ZOO＞と＜M.A.D＞の融合となる＜DEZERT Presents SUMMER PARTY ZOO 2024 〜帰って来たM.A.D〜＞が、8月24日(土)にZepp Hanedaで開催される。その追加情報として、“Kenにまつわるエトセトラ”の出演が決定した。

◆＜SUMMER PARTY ZOO 2024＞ 画像

DEZERTのドラマーSORAがオーガナイザーとして実現させる＜PARTY ZOO＞と＜M.A.D＞の融合イベントが、＜DEZERT Presents SUMMER PARTY ZOO 2024 〜帰って来たM.A.D〜＞だ。出演者として追加発表された“Kenにまつわるエトセトラ”は、2016年および2017年に行われた＜PARTY ZOO＞主宰であるKen(L'Arc-en-Ciel)に関係するであろうことは推測できるが、その正体はまだ謎に包まれている。

また、この発表に先駆けて、SORAが同イベントのフライヤー作成中であることをオフィシャルXに投稿したが、そのフライヤーにはSORAの顔写真の隣に、Ken(L'Arc-en-Cielが以前ソログッズを製作した際の本人手書きのイラストが。この投稿からも、Kenが同イベントに深く関わっていること、SORAとKenが二人三脚でイベントに向けて走っていることがうかがえるというものだ。続報をお楽しみに。

また、同イベントの公演情報が明らかとなったほか、チケット受付もスタートした。＜SUMMER PARTY ZOO 2024 〜帰って来たM.A.D〜オフィシャルSNS(X/Instagram)先行予約＞受付は5月28日(火)23:00まで。

■＜DEZERT Presents SUMMER PARTY ZOO 2024 〜帰って来たM.A.D〜＞

8月24日(土)　Zepp Haneda (TOKYO)
open16:00 / start16:45 / end21:20 (予定 ※終わらなかったらごめんなさい…)
出演：MUCC / AKi / DEZERT / Kenにまつわるエトセトラ / and more…
※まだまだ猛獣達が夏祭り準備中
▼チケット
・1Fスタンディング：8,000円(税込)
・2F指定席：10,000円(税込)
※未就学児童入場不可
※営利目的の転売禁止
※出演者の変更に伴うチケットの変更、払い戻しはできません。ご了承ください。
【オフィシャルSNS(X/Instagram)先行予約】
受付期間：5月22日(水)21:00〜5月28日(火)23:00
https://eplus.jp/20240824spz-sns/
※イープラスにてスマチケWEB抽選受付
※1人4枚まで(1Fスタンディング/2F指定席の第2希望まで申込可)





関連リンク

◆PARTY ZOO オフィシャルX
◆M.A.D オフィシャルX
◆MUCC オフィシャルサイト
◆AKi オフィシャルサイト
◆DEZERT オフィシャルサイト