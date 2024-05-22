■＜DEZERT Presents SUMMER PARTY ZOO 2024 〜帰って来たM.A.D〜＞



8月24日(土) Zepp Haneda (TOKYO)open16:00 / start16:45 / end21:20 (予定 ※終わらなかったらごめんなさい…)出演：MUCC / AKi / DEZERT / Kenにまつわるエトセトラ / and more…※まだまだ猛獣達が夏祭り準備中▼チケット・1Fスタンディング：8,000円(税込)・2F指定席：10,000円(税込)※未就学児童入場不可※営利目的の転売禁止※出演者の変更に伴うチケットの変更、払い戻しはできません。ご了承ください。【オフィシャルSNS(X/Instagram)先行予約】受付期間：5月22日(水)21:00〜5月28日(火)23:00https://eplus.jp/20240824spz-sns/※イープラスにてスマチケWEB抽選受付※1人4枚まで(1Fスタンディング/2F指定席の第2希望まで申込可)