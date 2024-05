こんなにも感情表現が豊かな赤ちゃんがいるなんて! YouTubeチャンネル「Jenn Stavropoulos」では、ママが歌うオペラに感情が高まる赤ちゃんの様子が配信され、動画のコメント欄には「なんて感受性の強い子なの」「彼のピュアな心が天使のよう」などの声が続出しました。

童謡とヘビメタで大喜びした後…

注目を集めたのは「Baby Gets Emotional When Mom Sings Opera!」という動画。映し出されるのは、ママに抱っこされてご機嫌のジョージくん。ママによると、ジョージくんはママの歌が大好きで、「息子は私が歌を歌うととってもハッピーになるの」と言います。実際に、キッズ向けの童謡「Rock-A-Bye Your Bear」を披露すると、ママの髪をいじっていたジョージくんは「everybody clap!」という歌詞を聞いて笑顔で手をたたき始めました。

続いてママがチョイスしたのは、激しいリズムのヘビメタ。「この子はヘビーメタルも好きなのよ」と言うだけあり、ジョージくんは大きな口を開けてキャッキャと大喜び。低音を効かせたパワフルなママの歌唱に怖がる様子は一切見せません。

終始ご機嫌に思えたジョージくんですが、様子が一変したのは、ママがオペラの名曲「アヴェ・マリア」を歌い始めてすぐのこと。急に顔を曇らせて感傷的な表情を見せ、歌い出しからわずか数秒で「わーん」と声を上げて泣いてしまいました。

その後も目に涙をためて顔をゆがませ、ママの歌を聞くジョージくん。音楽をどれだけ理解しているかは分かりませんが、ジョージくんの豊かな感情表現に驚かされるばかりです。

視聴者からは「ママの愛が伝わったからでしょう、なんて優しい赤ちゃん」「この子の感性は逸材!」といったコメントが寄せられています。純真無垢(むく)なかわいらしい涙に、見ている方ももらい泣きしてしまうかも…? ぜひ動画をチェックしてみてくださいね。