様々なディズニーデザインのジュエリーを販売しているジュエリーブランドの「ケイウノ」

そんな「ケイウノ」から、『アナと雪の女王2』の「アナ」と「エルサ」をイメージしたネックレスが登場!

姉妹をイメージしたお揃いのネックレスは、家族や友人など大切な方とふたりで身に着けても素敵です。

ケイウノ ディズニー『アナと雪の女王2』ネックレス

販売店舗:全国のケイウノ店舗、ケイウノオフィシャルサイト

ケイウノ ディズニー特設ページはこちら

ディズニーデザイン ジュエリーのオーダーメイドを手がける「ケイウノ」

婚約指輪、結婚指輪、ネックレスやリングなどのファッションジュエリー、時計など、これまでに6万種類以上が生み出されています。

そんな「ケイウノ」から、『アナと雪の女王2』の「アナ」と「エルサ」をモチーフにしたネックレスが登場☆

どちらも繊細な模様や立体感に至るまで細やかに仕上げられ、エレガントな印象に。

上質な存在感を放つジュエリーを紹介していきます。

The Sisters -Anna-

価格:39,600円(税込)

素材:K18イエローゴールド

ネックレス:全長40cm(ツブシ小判:幅約0.9mm アジャスター環つき)

タテ:約7.5mm(丸輪含まず)

ヨコ:約17.7mm(丸輪含まず)

厚み:約1.45mm

ロードライトガーネット:直径約2mm

『アナと雪の女王2』での「アナ」の衣装をイメージしたネックレス。

ロードライトガーネットをあしらい、可憐な印象に仕上げられています。

植物を思わせる有機的な模様が目を引きます。

コンセプトは、“まもりたいと願う気持ちが、世界にあたたかな光をともす。”

イエローゴールドが温かみがあって華やか☆

The Sisters -Elsa-

価格:41,800円(税込)

素材:[トップ]プラチナ950,[チェーン]プラチナ850

ネックレス:全長40cm(ツブシ小判:幅約0.9mm アジャスター環つき)

タテ:約8.4mm(丸輪含む)

ヨコ:約17.6mm(丸輪含む)

厚み:約1.4mm

ダイヤモンド:0.014ct (オーシャンドロップ)

幾何学的なモチーフがクールな雰囲気の「エルサ」をイメージしたネックレス。

淡く澄んだブルーカラーの「オーシャンドロップダイヤモンド」がきらめき、凛とした美しさを放ちます!

アシンメトリーなデザインも印象的◎

コンセプトは、“凛とした輝きがつめたい氷に反射する-- 真の強さは心のなかに。”

華奢でシンプルなデザインのジュエリーなので、特別な日はもちろん、日常使いにもぴったりです。

姉妹をイメージした上品で大人かわいいネックレス。

「ケイウノ」から発売中の、『アナと雪の女王2』の「アナ」と「エルサ」をイメージしたネックレスの紹介でした☆

ケイウノ ディズニー特設ページはこちら

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post アナとエルサをイメージ!ケイウノ ディズニー『アナと雪の女王2』ネックレス appeared first on Dtimes.