スターバックスから、リサイクル素材やバイオベース素材を使用した、FUNで心弾む新グッズコレクションが登場!

本コレクションには、イラストレーター・SHOGO SEKINE氏の彩り豊かなアートワークを使用。

豊かな自然や動物が共存する未来を描いた、心弾むカラフルなデザインのドリンクウェアやポーチ、ステーショナリーなど全13品が展開されます☆

スターバックス「SHOGO SEKINE」グッズコレクション

発売日:2024年5月29日(水)

販売店舗:全国のスターバックス(一部店舗を除く)、スターバックス公式オンラインストア

商品名・価格:

リサイクルPPタンブラーベージュ473ml:2,200リサイクルステンレスToGoロゴタンブラーホワイト473ml:4,900円(税込)リサイクルステンレスToGoロゴタンブラーグレー473ml:4,900円(税込)カーヴドリサイクルステンレスボトルホワイト355ml:4,700円(税込)カーヴドリサイクルステンレスボトルベージュ355ml:4,700円(税込)リサイクルガラスタンブラー473ml:2,500円(税込)リサイクルコットントートバッグ:3,600円(税込)リサイクルポリエステルステーショナリーポーチ:2,600円(税込)リサイクルセラミックマググレー355ml:2,500円(税込)バイオベースPPリユーザブルコールドカップ473ml:800円(税込)バイオベースPPストラップリッドボトル473ml:2,300円(税込)ミルクパックリサイクルビバレッジカード ホワイト / ブルー:850円(税込)スターバックスキャンパスリングノート ホワイトグリーン / ベージュブルー:650円(税込)

スターバックスから、リサイクル素材やバイオベースの素材を活用した、心弾むカラフルなデザインの新コレクションが登場。

今回のコレクションには、多彩なデザインをそろえたタンブラーやボトル、マグなどドリンクウェアの多くにリサイクル素材を使用。

保温・保冷性に優れたリサイクルステンレス、涼やかな見た目のリサイクルガラスなどの素材を活用したドリンクウェアやポーチ、ステーショナリーなど全13品がラインナップされています。

また、本コレクションを彩るアートワークは、東京を拠点に活躍するイラストレーターのSHOGO SEKINE氏によって描かれました。

豊かな自然、動物や人が共存し、スターバックスの中心にあるコーヒーが絶えることのないサステナブルな未来への想いを込めて、コーヒーチェリーや、3大コーヒー生産地を象徴する「ケツァール」「アフリカゾウ」「スマトラタイガー」、そして生産地とバリスタの情熱を載せて生まれる一杯を表現しています。

またカラフルな動植物に交じって、“HAVE A BRIGHT FUTURE(明るい未来へ)”、“Day by Day(1日1日)”、“MAKE GOOD CHOICES(より良い選択を)”などポジティブなメッセージが踊ります。

イラストレーター:SHOGO SEKINE

1983年東京都生まれ、アメリカ・ニューヨーク育ち。

2013年よりイラストレーターとして活動開始。

手書きのタイポグラフィー、図形、花植物を組み合わせたイラストをスタイルとし、雑誌・広告・アパレル・プロダクト・テキスタイル・空間など様々な分野でアートワークを提供中。

豊かな自然や動物が共存する未来を描いた、心弾むカラフルなデザインのドリンクウェアやポーチ、ステーショナリーなど全13品が登場。

スターバックスの、イラストレーター「SHOGO SEKINE」グッズコレクションは、2024年5月29日(水)より発売です☆

