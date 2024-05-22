次世代シンガーソングライター・xea、初ワンマンライブ開催決定
2002年生まれのシンガーソングライター・xea（読み：セア）が、8月3日にSpoify O-WESTで初ワンマンライブ＜xea 1st Oneman Live -blueprint-＞を開催することが決定した。
4月に公開された初のオリジナル楽曲「氷菓」は公開1ヶ月弱で10万回再生を突破。注目を集める中、「blueprint(＝青写真)」と題された初ライブでどのような世界を表現するのか期待したい。
＜xea 1st Oneman Live -blueprint-＞
2024年8月3日(土)
【時間】
OPEN16:00 / START17:00
【会場】
Spotify O-WEST
【金額】
オールスタンディング5,500円(税込)
※1D別途 ※整理番号順 ※当日券500円増 ※未就学児入場不可
※申込枚数制限：各公演4枚まで
【プレイガイド】
イープラス https://eplus.jp/
【受付リンク】
https://eplus.jp/xearium/
【1次抽選先行】
受付期間：5/22(水)20:30〜6/9(日)23:59
結果確認＆入金期間：6/12(水)13:00〜6/16(日)21:00
【2次抽選先行】
受付期間：6/19(水)20:00〜6/30(日)23:59
結果確認＆入金期間：7/3(水)13:00〜7/4(木)21:00
【一般発売】
7/6(土)12:00
【お問い合わせ】
Zen-A(ゼンエイ)TEL：03-3538-2300
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