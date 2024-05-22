リリース情報





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Major 7th Album『KICKS』Pre-save/Pre-addリンクhttps://x.gd/qtkSNCD：2024年5月29日（水）Release COCP-42258 \3,500（税込）LP：2024年7月3日（水）Release COJA-9509/10 \6,600（税込）〈収録楽曲〉1.火をつけろ2.梅田の夜3.祭（feat.Mummy-D）4.晴るく5.白昼夢6.雪模様（feat. さらさ＆伊澤一葉）7.一目惚れ8.Hello Hello（feat.XinU）-NakamuraEmi＆MASSAN×BASHIRY9.究極の休日10一円なりLPSIDE A1.火をつけろ2.梅田の夜3.祭（feat.Mummy-D）SIDE B4.晴るく5.白昼夢6.雪模様（feat.さらさ＆伊澤一葉）SIDE C7.一目惚れ8.Hello Hello（feat.XinU）-NakamuraEmi＆MASSAN×BASHIRYSIDE D9.究極の休日10.一円なり＜CD・LP、Tシャツ付き商品予約ページ＞コロムビアミュージックショップhttps://shop.columbia.jp/shop/e/enakamura/