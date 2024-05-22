NakamuraEmi、ニューアルバム『KICKS』ティザー映像公開＆インスタライブ開催
NakamuraEmiが、5月29日リリースのメジャー7枚目オリジナルアルバム『KICKS』のティザー映像を公開した。
公開されたティザー映像は、リードトラック「火をつけろ」に加え、徐々に内容が明らかにされていったコラボレーション楽曲「祭（feat.Mummy-D）「雪模様（feat.さらさ＆伊澤一葉）」「Hello Hello（feat.XinU）-NakamuraEmi & MASSAN×BASHIRY」のレコーディング風景という内容。コラボアーティストとのやりとりや制作の空気感が垣間見える映像となっている。
そして5月30日（木）21:00より『KICKS』の発売を記念したインスタライブの配信が決定した。アルバム制作秘話や6月よりスタートするツアーへの意気込みなどがたっぷり語られる予定となっている。NakamuraEmi公式X（＠nakamura_emi）とInstagram（＠nou.emi）ではインスタライブに向けてNakamuraEmi本人への質問を募集中。対象の投稿へのコメント、またはInstagramストーリーの質問箱で受け付けている。
リリース情報
▲CD
▲LP
Pre-save/Pre-addリンク
https://x.gd/qtkSN
CD：2024年5月29日（水）Release COCP-42258 \3,500（税込）
LP：2024年7月3日（水）Release COJA-9509/10 \6,600（税込）
〈収録楽曲〉
1.火をつけろ
2.梅田の夜
3.祭（feat.Mummy-D）
4.晴るく
5.白昼夢
6.雪模様（feat. さらさ＆伊澤一葉）
7.一目惚れ
8.Hello Hello（feat.XinU）-NakamuraEmi＆MASSAN×BASHIRY
9.究極の休日
10一円なり
LP
SIDE A
1.火をつけろ
2.梅田の夜
3.祭（feat.Mummy-D）
SIDE B
4.晴るく
5.白昼夢
6.雪模様（feat.さらさ＆伊澤一葉）
SIDE C
7.一目惚れ
8.Hello Hello（feat.XinU）-NakamuraEmi＆MASSAN×BASHIRY
SIDE D
9.究極の休日
10.一円なり
＜CD・LP、Tシャツ付き商品予約ページ＞
コロムビアミュージックショップ
https://shop.columbia.jp/shop/e/enakamura/
ライブ・イベント情報
5月29日（水）20:00 タワーレコード渋谷店
6月1日（土）12:00 タワーレコード名古屋パルコ店
6月1日（土）18:00 タワーレコード梅田NU茶屋町店
【イベント内容】ミニライブ・サイン会実施予定
ライブ・イベント情報
【Acoustic ver.】 Vo.NakamuraEmi / Gt.カワムラヒロシ
2024.6.8(土)北海道 札幌cube garden OPEN17:30／START18:00
2024.6.9(日)北海道 函館ARARA OPEN17:00／START17:30
2024.6.12(水)神奈川 横浜THUMBS UP OPEN18:30／START19:30
2024.6.13(木)埼玉 越谷 EASYGOINGS OPEN18:30／START19:00
2024.6.15(土)静岡 浜松窓枠 OPEN17:15／START18:00
2024.6.16(日)兵庫 神戸VARIT OPEN17:00／START17:30
2024.6.22(土)熊本 ぺいあのPLUS OPEN17:30／START18:00
2024.6.23(日)鹿児島 SR HALL OPEN17:00／START17:30
2024.6.29(土)香川 高松TOONICE OPEN17:30／START18:00
2024.6.30(日)高知 X-pt. OPEN17:00／START17:30
2024.7.15(月祝)長野 伊那GRAMHOUSE OPEN17:00／START17:30
2024.7.20(土)岡山 CRAZYMAMA 2ndRoom OPEN17:30／START18:00
2024.7.21(日)島根 松江AZTiC canova OPEN17:00／START17:30
2024.7.27(土)岐阜 柳ヶ瀬ants OPEN17:30／START18:00
2024.7.28(日)京都 磔磔 OPEN17:00／START17:30
2024.8.1 (木)栃木 宇都宮HEAVEN'S ROCK VJ-2 OPEN18:30／START19:00
2024.8.3(土)秋田 Club SWINDLE OPEN14:30／START15:00
2024.8.4(日)岩手 the five Morioka OPEN14:30／START15:00
2024.8.6(火)宮城 誰も知らない劇場 【指定席】 OPEN18:30／START19:00
2024.8.7(水)宮城 誰も知らない劇場 【指定席】 OPEN18:30／START19:00
2024.8.17(土)新潟 新潟ジョイアミーア OPEN17:30／START18:00
2024.8.18(日)石川 金沢AZ OPEN17:00／START17:30
2024.8.24(土)広島 Live space Reed OPEN17:30／START18:00
2024.8.25(日)福岡 DRUM Be-1 OPEN17:00／START17:30
【Band ver.】
2024.10.11(金)大阪 味園ユニバース OPEN18:00／START19:00
2024.10.12(土)愛知 THE BOTTOM LINE OPEN17:00／START18:00
2024.10.27(日)東京 Zepp Shinjuku OPEN16:00／START17:00
◆チケット一般発売
6月公演：2024.5.11(土)10:00〜
7月、8月公演：2024.6.1(土)10:00〜
10月公演：6.8(土)10:00〜
ライブ・イベント情報
日程：2024/5/25(土)、26(日) ※NakamuraEmiの出演は5/25(土)
会場：自由が丘 駅前女神広場 GREEN STAGE
時間： OPEN 13:00-19:00
出演：Julia Shortreed、222+太田美帆、NakamuraEmi、naomi paris tokyo、have a goood music!!!（? meytél／小林うてな／中西道彦／柏倉隆史）、Hiraku Yamamoto、Jan Urila Sas
ライブ・イベント情報
日程：6月2日（日）
場所：桑名法盛寺（三重県桑名市萱町９３）
時間：開場17:30/開演18:00
チケット：\6,000(税込)
編成：Vo.NakamuraEmi / Gt.カワムラヒロシ
問い合わせ：JAILHOUSE：052-936-6041
ライブ・イベント情報
Thank you !!! Event 10th Anniversary 2Days Live
日程：7月6日（土）、7日（日）
場所：COTTON CLUB
時間：1st 開場15:30/開演16:30、2nd 開場18:00/開演19:00
編成：7月6日（土）NakamuraEmi (vo)、カワムラヒロシ (g)、美央 (vln)
7月7日（日）NakamuraEmi (vo)、カワムラヒロシ (g)、内田匡俊 (b)、深谷雄一 (ds)、片木希依 (p)
関連リンク
◆NakamuraEmi オフィシャルサイト
◆NakamuraEmi 日本コロムビア特設サイト