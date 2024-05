米NVIDIAは5月21日(現地時間)、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「NVIDIA Game Ready Driver 555.85」の提供を開始した。ドライバダウンロードページのほか、GeForce Experienceからもダウンロードできる。「NVIDIA Game Ready Driver 555.85」公開 - ONNXランタイムとDirectMLに最適化、最大3倍高速に

『EA SPORTS F1 24』『Senua's Saga: Hellblade II』などの最新ゲームタイトルに対応するドライバアップデート。G-SYNC Compatibleモニターが増えたほか、GeForce GTX 10シリーズで鉄拳8がランダムにクラッシュする不具合も修正。BlenderのCyclesをGPUで用いた際にブラーが正常に描画されない問題にも対処された。加えて、5月21日〜23日の期間中にアメリカ・シアトルで開催中の「Microsoft Build 2024」で発表されたAI向けの最適化が盛り込まれている点もポイント。NVIDIA向けのCUDAで記述されたワークロードに加えて、昨今ではONNXランタイムやDirectML向けのワークロードが増えていることを鑑み、これらの動作を最適化した。動作速度が最大3倍高速になったという。最近のAI PC流行をうけて、GeForce RTX搭載PCは「RTX AI PC」であるとアピールされている。RTX GPUs bring peak AI performance & experiences to gamers, creators & developers. ????Learn more about how, plus new announcements for developers from #MSBuild, in this week's #AIDecoded blog ???? https://t.co/WlguOuZFBR pic.twitter.com/AWQ5m6tl9f- NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) May 21, 2024