話題のリライブ加工！増富スポーツウェア「MediX」

増富「MediX」

阪神タイガース Womenが医療50年の増富と実証実験

医療業界に50年以上携わってきた増富は、独自設計によるウェアに、今話題のリライブ加工を施した新ブランド「MediX」を開発!

身体能力を最大限に引き出すことが期待できるウェアとして市場に公開します。

「MediX」製品の効果検証を目的として「阪神タイガース Women」の選手が各試験を実施し、信頼性が高いデータを収集しました。

https://medix.mastomy.co.jp/

MediXの特徴

「MediX」は同社独自設計のウェアに、今話題のリライブ加工を施すことで、身体能力を最大限に引き出す画期的な製品です。

「着て5分」でアスリートの限界を突破するための、驚きの効果が期待できます。

・体幹の強度が向上

・柔軟性・可動域の向上

・ジャンプ力の向上

・疲労回復速度の向上

・姿勢矯正

イメージ動画

https://www.atpress.ne.jp/releases/392495/att_392495_1.mp4

【選手による実験結果】

・打撃飛距離が最大10%(7m)アップ!

・肩の可動域が平均63%(23.9cm)アップ!

・前屈が平均31%(3.25cm)アップ!

・体幹強化による盤石な安定感

※着用(効果)には個人差があります

【選手からのレビュー】

選手が使用している様子

・柔軟性が本当に上がった!1年間怪我をしないことを目標に毎日着たい。

・効果は感じる!投球のコントロールやバッティングのバランス向上に期待できる。

・遠投やバッティングの飛距離が伸びたので、試合のパフォーマンスにも期待できる!

・バランスが良くなり、バッティングの改善したい癖を克服できそう!

・着ただけで姿勢が良くなった!

・着心地がすごく良い!ベタベタせず涼しい

【サポーター契約を締結】

医療業界で50年以上の歴史を誇る株式会社増富は、阪神タイガース Womenとサポーター契約を締結しました。

【サポートの内容】

■増富が開発したスポーツウェア「MediX」の提供

阪神タイガース Womenの選手一人ひとりが最高のパフォーマンスを発揮できるよう、「MediX」の提供を通じて、全力でサポートします。

