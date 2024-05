最大99％off、史上初の割引率！増富「MediX」セール

増富は、応援購入サービスの人気サイト「Makuake」で史上初の割引率を実現するプロジェクトを開始します。

医療業界で50年以上の歴史を誇る増富は、応援購入サービスの人気サイト「Makuake」で史上初の割引率を実現するプロジェクトを開始!

この取り組みは、最新ブランド「MediX」のウェアを一般消費者向けに特別価格で提供し、認知を広げることが目的です。

【「MediX」 着るだけで驚きの効果を実感!】

同社が手掛ける最新ブランド「MediX」のウェアは、独自設計に、今話題のリライブ加工を施すことで、身体能力を最大限に引き出す画期的な製品です。

「着てたったの5分」でアスリートの限界を突破する、驚きの効果が期待できます。

【Makuake史上初(※)の超特価】

新製品「MediX」をより多くの方に手に取っていただくために、「MediX」製品をMakuake史上初の最大99%offで提供します。

【99%offは最初で最後のオファー】

期間と数量が限定ということだけでなく、「今回限り」という、最初で最後の超特価となります。

【さらに見逃せないチャンス!総額110万円相当のプレゼント!】

LINE公式アカウント登録者限定!

初日限定で応援購入された方に、総額110万円相当プレゼントを抽選で100名様に!

【さらに!1,650円相当を全員にプレゼント!】

LINE公式アカウント登録者限定で、同社オリジナルの撥水機能をもつシューズケース1,650円(税込)を応援購入された方全員にプレゼント!

LINE公式アカウントの登録は下記URLから

https://uizq1djr.autosns.app/addfriend/s/DBlz31aMoY/@843wwque

【Makuakeのプロジェクトはいつから?】

6月15日にスタート!

しかし、プロジェクトの開始時間はシークレット情報としています。

LINE公式アカウントに登録いただければ、登録者限定でプロジェクト開始時間を先行して発表しました。

【Makuakeプロジェクト開始後、数分で完売が予想】

99%offプロジェクトは開始後数分での完売が予想されているため、事前にLINE公式アカウントでプロジェクトの開始時間を把握しておくことをおすすめします。

【「MediX」で叶える、5つの驚きの期待できる効果!】

・体幹の強度が向上

・柔軟性・可動域の向上

・ジャンプ力の向上

・疲労回復速度の向上

・姿勢矯正

https://www.atpress.ne.jp/releases/392496/att_392496_1.mp4

【アスリートだけじゃない!「MediX」で、日常がもっとアクティブに】

「MediX」は、スポーツ選手だけでなく、日常的に体を動かしたいすべての方にとってもメリットがあります。

「MediX」の着用により、一般ユーザーの運動能力や健康状態の向上や改善が期待されます。

