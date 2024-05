青肉完熟メロン100％使用！深作農園「メロンバター」

メロン生産量日本一の茨城県鉾田市にある深作農園は、同農園で収穫した青肉完熟メロンを100%使った「メロンバター」を2024年5月21日より販売中です。

メロン生産量日本一の茨城県鉾田市にある深作農園は、同農園で収穫した青肉完熟メロンを100%使った「メロンバター」を2024年5月21日より販売中☆

深作農園は茨城県鉾田市で6代、100年以上続く農家です。

メロン栽培は昭和40年後半のプリンスメロン栽培から始まり、アンデスメロン、クインシーメロン、アムスメロンなど時代に応じてメロン栽培を約60年以上続けています。

全国の有機農家などが野菜のおいしさや栄養価の数値を競う、「オーガニック・エコフェスタ 有機農業技術者会議(野菜栄養価コンテスト)」のメロン部門で、2年連続(2021年、2022年)最優秀賞を受賞したメロン農家です。

メロンバター、イチゴバター、イチゴコンフィチュールの3本セット

発売日 : 2024年5月21日

価格 : 2,280円 税込み

販売ルート: 自社ネットショップ 深作農園各店舗

URL :https://www.fukasaku-farm.com/fs/fukasaku/c/spread

メロンバターはメロン果肉とバターを贅沢に味わうことができるスプレッドです。

メロン農家だからこそできる、メロンを贅沢に使用し、メロンの果肉をしっかりと残しつつ、クリーミーで芳醇なバターでなめらかに仕上がっています。

メロンの気品高く、メロンの香りが引き立つ、濃厚なメロンバターです。

メロンバターの他、同園で生産しているイチゴを使用した、イチゴバターやイチゴのコンフィチュールとのセットも楽しめます。

また、ネット通販で旬なメロンを販売中の他、毎年たくさんの方が楽しんでくださっており、関東はもちろんの事、遠くは関西圏からも足を運んでいただいているメロン狩りの開催も決定!

現在じゃらんにて予約の受付を開始しています。

さらに農林水産省 六次産業化・地産地消法認定の農家カフェ「LE・FUKASAKU(ル・フカサク)」で、6月よりメロンづくしスイーツの販売も予定しています。

この夏も、メロン生産量日本一の鉾田市にある深作農園でジューシーなメロンと様々なメロンスイーツを最大限に味わえます。

