ÇµÌÚºä£´£¶¤Î£³´üÀ¸¡¦ºå¸ý¼îÈþ¤¬Â´¶È¤òÈ¯É½¡¡Æ±´ü¤Ç¥¨¡¼¥¹¡¦»³²¼Èþ·îÂ´¥³¥ó¤«¤é£±£°Æü¸å
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÇµÌÚºä£´£¶¡×¤Î£³´üÀ¸¡¦ºå¸ý¼îÈþ¡Ê£²£²¡Ë¤¬£²£²Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡££··î¤ò¤á¤É¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢£³´üÀ¸¤ÎÂ´¶È¤ÏÂç±àÅí»Ò¡Ê£²£±Ç¯£¹·î¡Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¨¡¼¥¹¤Çº£·î£±£±¡¢£±£²Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ÇÂ´¶È¤·¤¿»³²¼Èþ·î¤ËÂ³¤£³¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ºå¸ý¤Ï¡ÖÀÄ¤¤¥Ð¥é¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¹¡£º£¥·¥ó¥°¥ë¤Î³èÆ°¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤ÆÇµÌÚºä£´£¶¤òÂ´¶È¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â´¶È¤ÎÆüÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Â´¶È¤·¤¿£³´üÀ¸¤Î»³²¼¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿£³£µËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÊ¿Åù¡×¤Î³èÆ°´ü´Ö¤Ç¤¢¤ë¡Ö£··î¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ºå¸ý¤ÏÂ´¶È¤ò·è¿´¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢£³£³ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£
¡Ö¤¢¤Î»þ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¤½¤ì¤Þ¤Ç¤È°ã¤Ã¤Æ¿´¿È¤ÎÉÔ°Â¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Ë°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¿´¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤á¤Æ¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¤Ã£À®´¶¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£¡ÖÆÃÊÌ²¿¤«¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ËÂç·¶ºÀ¤Ê¸À¤¤Êý¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡Ø»ä¤Ï¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¡ª¤³¤ì°Ê¾å¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È´¶¤¸¡¢¤½¤Î»þ¤ËÂ´¶È¤ò·è¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºå¸ý¤Ï¡Ö»Ä¤êÌó£²¥ö·î¤Ç¤¹¤¬¡¡ºÇ¸å¤ËÌÜ°ìÇÕÇµÌÚºä£´£¶¤ò´¶¤¸¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤È¤½¤·¤Æ¤¿¤Þ¤ß¤ª¤·¤Î³§¤µ¤ó¤È¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡ºå¸ý¤Ï£²£°£±£¶Ç¯¡¢ÇµÌÚºä£´£¶¤Î£³´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡££±£¹Ç¯¤Î£²£³ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö£Ó£é£î£ç¡¡£Ï
£õ£ô¡ª¡×¤Ç½éÁªÈ´Æþ¤ê¤·¤¿¡£Íè·î£²£µÆü¤Ë¤Ï£±£ó£ô¼Ì¿¿½¸¡ÖÀÄ¤¤¥Ð¥é¡×¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£