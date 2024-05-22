ÃË»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦²ÏÂ¼Í¦µ±Áª¼ê ¹â¹»»þÂå¤Î²¸»Õ¤âÂÀ¸ÝÈ½¡ª¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë´ÆÆÄ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
2024Ç¯¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬Ç®¤¤ÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖCheer Up Station¡Ároute de paris¡Á¡×¡£
5·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃË»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡×¤Î¶¥µ»¤ËÃíÌÜ¡£²ÏÂ¼Í¦µ±Áª¼ê¤ÎÊì¹»¡¢Ê¡²¬Âè°ì¹â¹» ÃË»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤Î´ÆÆÄ¤¬¡¢Åö»þ¤Î²ÏÂ¼Áª¼ê¤Î³èÌö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÃË»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤±¤ó°ú¡ª²ÏÂ¼Í¦µ±Áª¼ê¤ËÃíÌÜ
2023Ç¯9·î¡¢¡ÖFIBA¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2023¡×½ç°Ì·èÄêÀï¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÏºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë¥«¡¼¥Ü¥Ù¥ë¥ÇÀï¤Ë¾¡Íø¡£·ë²Ì¡¢¥¢¥¸¥¢ÀªºÇ¹â°Ì¤È¤Ê¤ë19°Ì¤¬³ÎÄê¤·¡¢2024Ç¯¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤Ï2Âç²ñÏ¢Â³8²óÌÜ¤Ç¡¢1976Ç¯¤Î¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ëÂç²ñ°ÊÍè¡¢48Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼«ÎÏ½Ð¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÂåÉ½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¼ã¤»ÊÎáÅã¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë²ÏÂ¼Í¦µ±Áª¼ê¤Ï¡¢¸½ºß23ºÐ¡£2024Ç¯2·î¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í½Áª¤Î¥°¥¢¥àÀï¤Ç¤â¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î15ÆÀÅÀ6¥¢¥·¥¹¥È¡¢Â³¤¯Ãæ¹ñÀï¤Ç¤â12ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Î³èÌö¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë²ÏÂ¼Áª¼ê¡£Êì¹»¡¢Ê¡²¬Âè°ì¹â¹» ÃË»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤Ç²ÏÂ¼Áª¼ê¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿°æ¼ê¸ý¹§¡Ê¤¤¤Ç¤°¤Á¡¦¤¿¤«¤·¡Ë´ÆÆÄ¤Ë¡¢Åö»þ¤Î³èÌö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ÏÂ¼Áª¼ê¤Ï¾ï¤Ë¥³¡¼¥ÈÁ´ÂÎ¤ò¸«¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦ºÝ¤Ï¡¢¸òÂåÁª¼ê¤¬³èÌö¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òºî¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¢¤¨¤ÆºÇ¸å¤Ï¤½¤Î»Ò¤ËÂÇ¤¿¤»¤Æ½ª¤ï¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¼¡¤Î¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¤Ç¤Þ¤¿¤½¤ÎÁª¼ê¤¬»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ê¥¹¥¿¥á¥ó¸õÊä¤Î¡ËÁª¼ê¤¬¹¤¬¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤è¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë´ÆÆÄ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°æ¼ê¸ý¤µ¤ó¤Ï¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È°æ¼ê¸ý´ÆÆÄ¤¬ÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡¢²ÏÂ¼Áª¼ê¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Î³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢°æ¼ê¸ý´ÆÆÄ¤Î¥Á¥¢¥¢¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤Î1¤Ä¡¢Ìø¥¸¥ç¡¼¥¸¤µ¤ó¤Î¶Ê¡ÖGo for "The Dream"¡×¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
----------------------------------------------------
5·î19ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë
https://www.tfm.co.jp/link.php?id=10929
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Cheer Up Station¡Ároute de paris¡Á
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË8:55¡Á9:00
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§TOKYO FM¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È¡§https://audee.jp/voice/show/82868 https://audee.jp/voice/show/82868
5·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃË»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡×¤Î¶¥µ»¤ËÃíÌÜ¡£²ÏÂ¼Í¦µ±Áª¼ê¤ÎÊì¹»¡¢Ê¡²¬Âè°ì¹â¹» ÃË»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤Î´ÆÆÄ¤¬¡¢Åö»þ¤Î²ÏÂ¼Áª¼ê¤Î³èÌö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¢¡ÃË»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤±¤ó°ú¡ª²ÏÂ¼Í¦µ±Áª¼ê¤ËÃíÌÜ
ÆüËÜÂåÉ½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¼ã¤»ÊÎáÅã¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë²ÏÂ¼Í¦µ±Áª¼ê¤Ï¡¢¸½ºß23ºÐ¡£2024Ç¯2·î¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í½Áª¤Î¥°¥¢¥àÀï¤Ç¤â¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î15ÆÀÅÀ6¥¢¥·¥¹¥È¡¢Â³¤¯Ãæ¹ñÀï¤Ç¤â12ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Î³èÌö¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë²ÏÂ¼Áª¼ê¡£Êì¹»¡¢Ê¡²¬Âè°ì¹â¹» ÃË»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤Ç²ÏÂ¼Áª¼ê¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿°æ¼ê¸ý¹§¡Ê¤¤¤Ç¤°¤Á¡¦¤¿¤«¤·¡Ë´ÆÆÄ¤Ë¡¢Åö»þ¤Î³èÌö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ÏÂ¼Áª¼ê¤Ï¾ï¤Ë¥³¡¼¥ÈÁ´ÂÎ¤ò¸«¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦ºÝ¤Ï¡¢¸òÂåÁª¼ê¤¬³èÌö¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òºî¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¢¤¨¤ÆºÇ¸å¤Ï¤½¤Î»Ò¤ËÂÇ¤¿¤»¤Æ½ª¤ï¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¼¡¤Î¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¤Ç¤Þ¤¿¤½¤ÎÁª¼ê¤¬»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ê¥¹¥¿¥á¥ó¸õÊä¤Î¡ËÁª¼ê¤¬¹¤¬¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤è¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë´ÆÆÄ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°æ¼ê¸ý¤µ¤ó¤Ï¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È°æ¼ê¸ý´ÆÆÄ¤¬ÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡¢²ÏÂ¼Áª¼ê¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Î³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢°æ¼ê¸ý´ÆÆÄ¤Î¥Á¥¢¥¢¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤Î1¤Ä¡¢Ìø¥¸¥ç¡¼¥¸¤µ¤ó¤Î¶Ê¡ÖGo for "The Dream"¡×¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
----------------------------------------------------
5·î19ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë
https://www.tfm.co.jp/link.php?id=10929
Ä°¼è´ü¸Â¡¡2024Ç¯5·î27Æü¡Ê·î¡Ë AM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Cheer Up Station¡Ároute de paris¡Á
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË8:55¡Á9:00
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§TOKYO FM¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È¡§https://audee.jp/voice/show/82868 https://audee.jp/voice/show/82868