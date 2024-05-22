【BANDAI SPIRITS：2024年6月発売スケジュール】
5月22日 公開

　BANDAI SPIRITSは、2024年6月に発売するプラモデル商品のスケジュールを公開した。

　本スケジュールによると、「HG 1/144 インフィニットジャスティスガンダム弐式」と「MG 1/100 シナンジュ・スタイン （ナラティブ Ver.） Ver.Ka」が6月29日に、美少女プラモデルからは「30MS SIS-Dc88w エリエネ=エリエリカ（エレガンテフォーム）」や「30MS オプションボディパーツ ビヨンドザブルースカイ1[カラーB]」が6月22日の発売を予定している。

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