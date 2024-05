デザイナー・クリエイターの山本海人さんが15日に脳腫瘍で死去したことが分かった。41歳だった。山本さんが手がけたブランド「サノバチーズ(SON OF THE CHEESE)」が22日までに発表した。

山本さんはサノバチーズのほか、ホットサンド店の「バイ ミー スタンド(BUY ME STAND)」など幅広く事業を手掛けた。

都内にトレーラーハウスとスケートプールが隣接したコミュニティースペース「SON OF THE CHEESE」を設立し、同名のアパレルブランドが人気に。

渋谷・並木橋にある本店を中心に日本各地に展開するサンドイッチスタンド「BUY ME STAND」や、蕎麦とバーを融合させた「SOBER」、古き良き日本のキャバレーの雰囲気を活かした歌舞伎町にあるショーパブ「THE 27 CLUB」を手掛けるなど、デザイナー業だけでなく店舗やブランドのプロデュースで活躍した。

2019年からは神奈川・真鶴町に生活の拠点を移し、東京との二拠点生活を実践。そのライフスタイルと独特の価値観にも注目を集め、多くのメディアでも取り上げられた。

今後も「SON OF THE CHEESE」や「BUY ME STAND」は営業を継続する。

親交があった俳優のディーン・フジオカは自身のSNSで追悼。生前の山本さんと画像をアップし「寂しくなるな。本当にイイやつだった、って月並みな言葉かもしれないけど、今、心からそう思うよ。たくさんの優しい思い出。今まで本当にありがとう、カイト」と沈痛の思いをしたためた。

また、離婚した元妻でモデル・歌手の紗羅マリーは、自身のSNSで「またいつか。喧嘩でもしましょう」と追悼した。