【スクウェア・エニックス アルティメットセール ~「ドラクエの日」記念 2024 ~】セール開催期間:5月22日~6月5日まで

スクウェア・エニックスは、オンラインストア「ニンテンドーeショップ」と「PlayStation Store」にて、セール「スクウェア・エニックス アルティメットセール ~『ドラクエの日』記念 2024 ~」を5月22日より開催する。開催期間は6月5日まで。

本セールでは5月27日の「ドラゴンクエストの日」を記念したセールで、対象となる「ドラゴンクエスト」シリーズのダウンロードタイトルが特別価格で販売されている。

ラインナップには「ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S」や「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」、「ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランドRETRO」などが登場した。

対象ラインナップ

ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S

通常価格:5,478円

セール価格:3,286円(40%オフ)



ドラゴンクエストIII そして伝説へ...

通常価格:1,650円

セール価格:990円(40%オフ)



ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン

通常価格:8,580円

セール価格:4,976円(42%オフ)



ドラゴンクエストⅩ 眠れる勇者と導きの盟友 オフライン

通常価格:4,400円

セール価格:2,552円(42%オフ)



ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島

通常価格:5,478円

セール価格:3,286円(40%オフ)



ドラゴンクエスト トレジャーズ 蒼き瞳と大空の羅針盤

通常価格:7,990円

セール価格:3,995円(50%オフ)



ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランドRETRO

通常価格:1,650円

セール価格:990円(40%オフ)



ドラゴンクエスト

通常価格:660円

セール価格:396円(40%オフ)



ドラゴンクエストII 悪霊の神々

通常価格:935円

セール価格:561円(40%オフ)



ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ(PS4)

通常価格:4,180円

セール価格:2,508円(40%オフ)



ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ(Nintendo Switch)

通常価格:5,280円

セール価格:3,168円(40%オフ)

