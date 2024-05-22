「ドラクエの日」を記念して「ドラクエ」作品を対象としたセールを5月22日より開催ニンテンドーeショップ、PS Storeにて開催
セール開催期間：5月22日～6月5日まで
スクウェア・エニックスは、オンラインストア「ニンテンドーeショップ」と「PlayStation Store」にて、セール「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～『ドラクエの日』記念 2024 ～」を5月22日より開催する。開催期間は6月5日まで。
本セールでは5月27日の「ドラゴンクエストの日」を記念したセールで、対象となる「ドラゴンクエスト」シリーズのダウンロードタイトルが特別価格で販売されている。
ラインナップには「ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S」や「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」、「ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランドRETRO」などが登場した。
□「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～『ドラクエの日』記念 2024 ～」
対象ラインナップ
ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S
通常価格：5,478円
セール価格：3,286円（40％オフ）
□「PlayStation Store」の「ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S」
□「ニンテンドーeショップ」の「ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S」
ドラゴンクエストIII そして伝説へ...
通常価格：1,650円
セール価格：990円（40％オフ）
□「PlayStation Store」の「ドラゴンクエストIII そして伝説へ...」
□「ニンテンドーeショップ」の「ドラゴンクエストIII そして伝説へ...」
ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン
通常価格：8,580円
セール価格：4,976円（42％オフ）
□「PlayStation Store」の「ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン」
□「ニンテンドーeショップ」の「ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン」
ドラゴンクエストⅩ 眠れる勇者と導きの盟友 オフライン
通常価格：4,400円
セール価格：2,552円（42％オフ）
□「PlayStation Store」の「ドラゴンクエストⅩ 眠れる勇者と導きの盟友 オフライン」
□「ニンテンドーeショップ」の「ドラゴンクエストⅩ 眠れる勇者と導きの盟友 オフライン」
ドラゴンクエストビルダーズ２ 破壊神シドーとからっぽの島
通常価格：5,478円
セール価格：3,286円（40％オフ）
□「PlayStation Store」の「ドラゴンクエストビルダーズ２ 破壊神シドーとからっぽの島」
□「ニンテンドーeショップ」の「ドラゴンクエストビルダーズ２ 破壊神シドーとからっぽの島」
ドラゴンクエスト トレジャーズ 蒼き瞳と大空の羅針盤
通常価格：7,990円
セール価格：3,995円（50％オフ）
□「ニンテンドーeショップ」の「ドラゴンクエスト トレジャーズ 蒼き瞳と大空の羅針盤」
ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランドRETRO
通常価格：1,650円
セール価格：990円（40％オフ）
□「ニンテンドーeショップ」の「ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランドRETRO」
ドラゴンクエスト
通常価格：660円
セール価格：396円（40％オフ）
□「PlayStation Store」の「ドラゴンクエスト」
□「ニンテンドーeショップ」の「ドラゴンクエスト」
ドラゴンクエストII 悪霊の神々
通常価格：935円
セール価格：561円（40％オフ）
□「PlayStation Store」の「ドラゴンクエストII 悪霊の神々」
□「ニンテンドーeショップ」の「ドラゴンクエストII 悪霊の神々」
ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ（PS4)
通常価格：4,180円
セール価格：2,508円（40％オフ）
□「PlayStation Store」の「ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ」
ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ（Nintendo Switch)
通常価格：5,280円
セール価格：3,168円（40％オフ）
□「ニンテンドーeショップ」の「ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ」
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