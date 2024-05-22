【スクウェア・エニックス アルティメットセール ～「ドラクエの日」記念 2024 ～】
セール開催期間：5月22日～6月5日まで

　スクウェア・エニックスは、オンラインストア「ニンテンドーeショップ」と「PlayStation Store」にて、セール「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～『ドラクエの日』記念 2024 ～」を5月22日より開催する。開催期間は6月5日まで。

　本セールでは5月27日の「ドラゴンクエストの日」を記念したセールで、対象となる「ドラゴンクエスト」シリーズのダウンロードタイトルが特別価格で販売されている。

　ラインナップには「ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S」や「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」、「ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランドRETRO」などが登場した。

□「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～『ドラクエの日』記念 2024 ～」

対象ラインナップ

ドラゴンクエストXI　過ぎ去りし時を求めて S

通常価格：5,478円
セール価格：3,286円（40％オフ）

□「PlayStation Store」の「ドラゴンクエストXI　過ぎ去りし時を求めて S」

□「ニンテンドーeショップ」の「ドラゴンクエストXI　過ぎ去りし時を求めて S」

ドラゴンクエストIII　そして伝説へ...

通常価格：1,650円
セール価格：990円（40％オフ）

□「PlayStation Store」の「ドラゴンクエストIII　そして伝説へ...」

□「ニンテンドーeショップ」の「ドラゴンクエストIII　そして伝説へ...」

ドラゴンクエストX　目覚めし五つの種族　オフライン

通常価格：8,580円
セール価格：4,976円（42％オフ）

□「PlayStation Store」の「ドラゴンクエストX　目覚めし五つの種族　オフライン」

□「ニンテンドーeショップ」の「ドラゴンクエストX　目覚めし五つの種族　オフライン」

ドラゴンクエストⅩ　眠れる勇者と導きの盟友　オフライン

通常価格：4,400円
セール価格：2,552円（42％オフ）

□「PlayStation Store」の「ドラゴンクエストⅩ　眠れる勇者と導きの盟友　オフライン」

□「ニンテンドーeショップ」の「ドラゴンクエストⅩ　眠れる勇者と導きの盟友　オフライン」

ドラゴンクエストビルダーズ２　破壊神シドーとからっぽの島

通常価格：5,478円
セール価格：3,286円（40％オフ）

□「PlayStation Store」の「ドラゴンクエストビルダーズ２　破壊神シドーとからっぽの島」

□「ニンテンドーeショップ」の「ドラゴンクエストビルダーズ２　破壊神シドーとからっぽの島」

ドラゴンクエスト トレジャーズ　蒼き瞳と大空の羅針盤

通常価格：7,990円
セール価格：3,995円（50％オフ）

□「ニンテンドーeショップ」の「ドラゴンクエスト トレジャーズ　蒼き瞳と大空の羅針盤」

ドラゴンクエストモンスターズ　テリーのワンダーランドRETRO

通常価格：1,650円
セール価格：990円（40％オフ）

□「ニンテンドーeショップ」の「ドラゴンクエストモンスターズ　テリーのワンダーランドRETRO」

ドラゴンクエスト

通常価格：660円
セール価格：396円（40％オフ）

□「PlayStation Store」の「ドラゴンクエスト」

□「ニンテンドーeショップ」の「ドラゴンクエスト」

ドラゴンクエストII　悪霊の神々

通常価格：935円
セール価格：561円（40％オフ）

□「PlayStation Store」の「ドラゴンクエストII　悪霊の神々」

□「ニンテンドーeショップ」の「ドラゴンクエストII　悪霊の神々」

ドラゴンクエストビルダーズ　アレフガルドを復活せよ（PS4)

通常価格：4,180円
セール価格：2,508円（40％オフ）

□「PlayStation Store」の「ドラゴンクエストビルダーズ　アレフガルドを復活せよ」

ドラゴンクエストビルダーズ　アレフガルドを復活せよ（Nintendo Switch)

通常価格：5,280円
セール価格：3,168円（40％オフ）

□「ニンテンドーeショップ」の「ドラゴンクエストビルダーズ　アレフガルドを復活せよ」

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