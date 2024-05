BOYNEXTDOOR、JP 1st Single「AND,」コンセプトフィルム第2弾を公開！

BOYNEXTDOORが7月10日(水)にリリースするJP 1st Single「AND,」より、コンセプトフィルム第2弾を公開した。映像では、夜の時間にメンバーが集まり、日本の駅構内を自由に歩き回ったり、深夜になるとコンビニで大量にお菓子を買って楽しむ姿が映し出されている。今回、公開されたコンセプトは「夜行(YAKOU)」。“Who's there?”夜の街を自由に回る彼らは自然と注目の的になり、関心を集める集団。あれこれ考えないで“Say Yes!”密かな空間で彼らの言葉で彼らの話を交わすビジュアルを表現したコンセプトになっている。

JP 1st Single「AND,」には、2nd EP「HOW?」のタイトル曲「Earth, Wind & Fire」、日本でも人気の高い「One and Only」「But Sometimes」のJapanese ver.のほか、BOYNEXTDOORにとって初となる日本オリジナル曲も収録される。「逍遥(SHOYOU)」と「夜行(YAKOU)」の2つのコンセプトで制作された。BOYNEXTDOORは、HYBE傘下レーベルKOZ ENTERTAINMENT初の6人組ボーイズグループ。「隣の少年たち」という意味を持ち、親しみやすく、自然な魅力で人々の心に寄り添っていくという意味が込められている。昨年5月に韓国でデビュー以降、次世代を担うボーイグループとして、韓国内外で幅広い活躍と大きな期待が寄せられており、7月10日(水)に待望の日本デビューが決定している。

■リリース情報

JP 1st Single「AND,」

発売日:2024年7月10日(水)



【CD収録曲】

・One and Only(Japanese Ver.)

・Earth, Wind & Fire(Japanese Ver.)

・But Sometimes(Japanese Ver.)

・日本オリジナル曲



<初回限定盤A(CD+フォトブック)/UPCH-7671>

価格:1,870円(税込)

・スリーブケース

・フォトブック 36P

・ステッカーシート

・フォトカード全6種のうちランダム1種(A ver.)



<初回限定盤B(CD+デジタルコードカード)/UPCH-7672>

価格:1,870円(税込)

・スリーブケース

・ブックレット 4P

・デジタルコードカード全6種のうちランダム1種

映像内容「Jacket Photo Behind The Scenes/ MV Behind The Scenes」

・リリックポスター

・フォトカード全6種のうちランダム1種(B ver.)



<通常盤(CD)/UPCH-6031>

価格:1,100円(税込)

・ブックレット 8P

・ユニットフォトカード全9種のうちランダム1種(C ver.)



<Weverse Shop Japan限定盤(CD+フォトブック)/PROJ-5908>

価格:2,200円(税込)

・スリーブケース

・フォトブック 36P

・リリックポスター

・スタンディングフォトカード全6種のうちランダム1種

・ユニットフォトカード全9種のうちランダム1種(C ver.)

・フォトカード全6種のうちランダム1種(D ver.)



<UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤(CD)/PDCJ-5118>

価格:1,100円(税込)

・ブックレット 8P

・フォトカード全6種のうちランダム1種(E ver.)



<メンバーソロジャケット盤(CD)/UPCH-7673〜7678>

SUNGHO/RIWOO/JAEHYUN/TAESAN/LEEHAN/WOONHAK

価格:1,100円(税込)

・ブックレット 12P

・直筆メッセージ(印刷)付きフォトカード

※封入されるメッセージ付きフォトカードはソロジャケットと同じメンバーのものになります



【CD購入特典】

・応募抽選用シリアルナンバー

全形態の初回生産分に応募抽選用シリアルナンバーが封入されております。

※賞品の内容、応募詳細は後日発表いたします。



【販売サイト】

BOYNEXTDOOR Weverse Shop JAPAN

UNIVERSAL MUSIC STORE



■関連リンク

BOYNEXTDOOR 日本公式サイト