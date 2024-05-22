22日、浦和競馬場で行われた第7回プラチナC(3歳上・重賞・ダ1400m・1着賞金1400万円)は、好位から脚を伸ばした森泰斗騎手騎乗の3番人気アマネラクーン(牡7、浦和・小久保智厩舎)が、逃げて粘った4番人気ツーシャドー(牝5、浦和・小澤宏次厩舎)にクビ差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分28秒4(重)。

さらにアタマ差の3着に2番人気アランバローズ(牡6、船橋・林正人厩舎)が入った。なお、1番人気ジャスティン(牡8、大井・坂井英光厩舎)は10着に終わった。

勝ったアマネラクーンは、父パイロ、母ホウショウアマネ、その父Unbridled's Songという血統。これまでに通算16勝を挙げていたが、重賞は初制覇となった。

【勝ち馬プロフィール】

◆アマネラクーン(牡7)

騎手:森泰斗

厩舎:浦和・小久保智

父:パイロ

母:ホウショウアマネ

母の父:Unbridled's Song

馬主:芳賀 美知子

生産者:清水スタッド

【全着順】

1着 アマネラクーン 3人気

2着 ツーシャドー 4人気

3着 アランバローズ 2人気

4着 サヨノグローリー 7人気

5着 ティーズダンク 9人気

6着 カジノフォンテン 10人気

7着 ボンディマンシュ 5人気

8着 ポリゴンウェイヴ 12人気

9着 スマートセラヴィー 8人気

10着 ジャスティン 1人気

11着 ブルベアイリーデ 6人気

12着 ブンロート 11人気