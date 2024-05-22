最大84％OFF！ BNE「ダウンロード版セール」スタート！「機動戦士ガンダム EXTREME VS. マキシブーストON」など
バンダイナムコエンターテインメントのダウンロード版ゲームがお得に買えるセールが開催中だ。セール期間は、ニンテンドーeショップが2024年6月4日（火）まで、PlayStation Storeは2024年6月5日（水）まで。
セール期間中、PlayStationStoreでは、「機動戦士ガンダム EXTREME VS. マキシブーストON」が60％OFF、ニンテンドーeショップでは「バテン・カイトス I & II HD Remaster」が20％OFFとお買い得となっている。
この機会をお見逃しなく！
【 PlayStation Store 】
＜セール期間＞
2024年5月22日（水）〜 2024年6月5日（水）
【セール対象：PlayStation5／PlayStation4】
■「Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition」
販売価格：7,480円（税込）⇒【35％OFF】セール販売価格：4,862円（税込）
■「機動戦士ガンダム バトルオペレーション Code Fairy デラックスエディション」
販売価格：8,470円（税込）⇒【40％OFF】セール販売価格：5,082円（税込）
■「ソードアート・オンライン ラスト リコレクション」
販売価格：8,470円（税込）⇒【30％OFF】セール販売価格：5,929円（税込）
など
【セール対象：PlayStation4】
■「機動戦士ガンダム EXTREME VS. マキシブーストON」
販売価格：9,020円（税込）⇒【60％OFF】セール販売価格：3,608円（税込）
■「機動戦士ガンダム EXTREME VS. マキシブーストON プレミアムサウンドエディション」
販売価格：12,320円（税込）⇒【60％OFF】セール販売価格：4,928円（税込）
■「スーパーロボット大戦30」
販売価格：9,460円（税込）⇒【48％OFF】セール販売価格：4,919円（税込）
■「スーパーロボット大戦30 デジタルアルティメットエディション」
販売価格：18,150円（税込）⇒【51％OFF】セール販売価格：8,893円（税込）
■「スーパーロボット大戦ＯＧ ムーン・デュエラーズ」
販売価格：9,020円（税込）⇒【70％OFF】セール販売価格：2,706円（税込）
■「太鼓の達人 セッションでドドンがドン！」
販売価格：6,710円（税込）⇒【50％OFF】セール販売価格：3,355円（税込）
⇒PlayStationPlus加入者【56％OFF】セール販売価格：2,952円（税込）
■「テイルズ オブ ベルセリア Welcome Price!!」
販売価格：4,180円（税込）⇒【60％OFF】セール販売価格：1,672円（税込）
⇒PlayStationPlus加入者【65％OFF】セール販売価格：1,463円（税込）
■「テイルズ オブ シンフォニア リマスター + テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER バンドル」
販売価格：8,800円（税込）⇒【25％OFF】セール販売価格：6,600円（税込）
⇒PlayStationPlus加入者【32％OFF】セール販売価格：5,984円（税込）
■「ソードアート・オンライン フェイタル・バレット コンプリートエディション」
販売価格：7,920円（税込）⇒【63％OFF】セール販売価格：2,930円（税込）
■「CODE VEIN デラックスエディション」
販売価格：11,990円（税込）⇒【67％OFF】セール販売価格：3,956円（税込）
⇒PlayStationPlus加入者【75％OFF】セール販売価格：2,996円（税込）
など
【ニンテンドーeショップ】
＜セール期間＞
2024年5月22日（水）〜 2024年6月4日（火）
【セール対象：Nintendo Switch】
■「ドラゴンボールZ KAKAROT スペシャルエディション」
販売価格：6,578円（税込）⇒【35％OFF】セール販売価格：4,275円（税込）
■「ドラゴンボールZ KAKAROT デラックス スペシャルエディション」
販売価格：9,900円（税込）⇒【35％OFF】セール販売価格：6,435円（税込）
■「ドラゴンボールZ KAKAROT アルティメット スペシャルエディション」
販売価格：11,550円（税込）⇒【35％OFF】セール販売価格：7,490円（税込）
■「スーパーロボット大戦30」
販売価格：9,460円（税込）⇒【47％OFF】セール販売価格：4,920円（税込）
■「スーパーロボット大戦30 デジタルアルティメットエディション」
販売価格：18,150円（税込）⇒【51％OFF】セール販売価格：8,890円（税込）
■「ソードアート・オンライン フェイタル・バレット COMPLETE EDITION」
販売価格：7,480円（税込）⇒【60％OFF】セール販売価格：2,990円（税込）
■「バテン・カイトス I & II HD Remaster」
販売価格：5,940円（税込）⇒【20％OFF】セール販売価格：4,750円（税込）
■「ことばのパズル もじぴったんアンコール」
販売価格：3,520円（税込）⇒【50％OFF】セール販売価格：1,760円（税込）
■「ワンピース 海賊無双3 デラックスエディション」
販売価格：6,380円（税込）⇒【60％OFF】セール販売価格：2,490円（税込）
■「釣りスピリッツ 釣って遊べる水族館」
販売価格：6,578円（税込）⇒【24％OFF】セール販売価格：4,990円（税込）
■「釣りスピリッツ 釣って遊べる水族館 デジタルデラックス版」
販売価格：6,908円（税込）⇒【24％OFF】セール販売価格：5,190円（税込）
■「ドラゴンボール ザ ブレイカーズ」
販売価格：2,178円（税込）⇒【40％OFF】セール販売価格：1,306円（税込）
■「ミスタードリラーアンコール」
販売価格：3,520円（税込）⇒【50％OFF】セール販売価格：1,760円（税込）
など
その他、様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中。
詳細はバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HP（ https://dl-scp.bn-ent.net/ ）を確認。
■「機動戦士ガンダム EXTREME VS. マキシブーストON」
(C)創通・サンライズ
■「スーパーロボット大戦30」
(C)AS/K (C)C・ST/K・T (C)S (C)S／PLG CD (C)CLAMP・ST (C)SEGA (C)ST・SR (C)S・F/MJPP
(C)DP (C)TPC (C)E.S,T.S (C)UMPC (C)TPC (C)TAGMPC (C)T (C)GN/D-MZFP (C)Dyn (C)PJ-S・J/S・M
(C)1998 DYN-B.V.-M.C-AY (C) AIC・T.D.C/GSP (C)GN・KI・ES・TS／Dyn (C)2016 S・F/MJP
■「バテン・カイトス I & II HD Remaster」
BATEN KAITOSSeries & (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)Nintendo
■「Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition」
Tales of Arise& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
■「釣りスピリッツ 釣って遊べる水族館」
(C)Bandai Namco Amusement Inc. (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
■「ことばのパズル もじぴったんアンコール」
ことばのパズル もじぴったんアンコール&(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C)2024 Sony Interactive Entertainment Inc.
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