鳥栖vsFC東京 スタメン発表
[5.22 ルヴァン杯3回戦](駅スタ)
※19:00開始
主審:先立圭吾
副審:西橋勲、木川田博信
<出場メンバー>
[サガン鳥栖]
先発
GK 71 朴一圭
DF 2 山崎浩介
DF 16 上夷克典
DF 42 原田亘
DF 36 北島郁哉
MF 5 河原創
MF 25 渡邉綾平
MF 18 日野翔太
FW 22 富樫敬真
FW 88 長沼洋一
FW 11 ヴィニシウス・アラウージョ
控え
GK 1 アルナウ
DF 20 キム・テヒョン
DF 28 丸橋祐介
MF 19 森谷賢太郎
MF 23 菊地泰智
MF 7 手塚康平
FW 13 横山歩夢
FW 9 河田篤秀
FW 99 マルセロ・ヒアン
監督
川井健太
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 99 白井康介
DF 3 森重真人
DF 30 岡哲平
DF 43 徳元悠平
MF 7 松木玖生
MF 37 小泉慶
MF 40 原川力
FW 33 俵積田晃太
FW 39 仲川輝人
FW 70 ジャジャ・シルバ
控え
GK 13 波多野豪
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
MF 10 東慶悟
MF 22 遠藤渓太
MF 23 佐藤龍之介
MF 38 安斎颯馬
MF 71 荒木遼太郎
MF 8 高宇洋
FW 28 野澤零温
監督
ピーター・クラモフスキー
※19:00開始
主審:先立圭吾
副審:西橋勲、木川田博信
<出場メンバー>
[サガン鳥栖]
先発
GK 71 朴一圭
DF 2 山崎浩介
DF 16 上夷克典
DF 42 原田亘
DF 36 北島郁哉
MF 5 河原創
MF 25 渡邉綾平
MF 18 日野翔太
FW 22 富樫敬真
FW 88 長沼洋一
FW 11 ヴィニシウス・アラウージョ
控え
GK 1 アルナウ
DF 20 キム・テヒョン
DF 28 丸橋祐介
MF 23 菊地泰智
MF 7 手塚康平
FW 13 横山歩夢
FW 9 河田篤秀
FW 99 マルセロ・ヒアン
監督
川井健太
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 99 白井康介
DF 3 森重真人
DF 30 岡哲平
DF 43 徳元悠平
MF 7 松木玖生
MF 37 小泉慶
MF 40 原川力
FW 33 俵積田晃太
FW 39 仲川輝人
FW 70 ジャジャ・シルバ
控え
GK 13 波多野豪
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
MF 10 東慶悟
MF 22 遠藤渓太
MF 23 佐藤龍之介
MF 38 安斎颯馬
MF 71 荒木遼太郎
MF 8 高宇洋
FW 28 野澤零温
監督
ピーター・クラモフスキー