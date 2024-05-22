秋田vs新潟 スタメン発表
[5.22 ルヴァン杯3回戦](ソユスタ)
※19:00開始
主審:飯田淳平
副審:淺田武士、手代木直美
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 15 丹羽詩温
DF 88 加賀健一
DF 5 河野貴志
DF 4 蜂須賀孝治
MF 6 諸岡裕人
MF 20 栗本広輝
MF 9 中村亮太
MF 29 佐藤大樹
FW 11 梶谷政仁
FW 17 半田航也
控え
GK 23 矢田貝壮貴
DF 13 才藤龍治
DF 39 星キョーワァン
MF 14 大石竜平
MF 80 小野原和哉
FW 10 小松蓮
FW 40 青木翔大
FW 42 松本ケンチザンガ
FW 8 畑潤基
監督
吉田謙
[アルビレックス新潟]
先発
GK 21 阿部航斗
DF 19 星雄次
DF 26 遠藤凌
DF 18 早川史哉
DF 45 稲村隼翔
MF 22 松田詠太郎
MF 40 石山青空
MF 20 島田譲
MF 16 小見洋太
FW 27 長倉幹樹
FW 46 笠井佳祐
控え
GK 23 吉満大介
DF 25 藤原奏哉
DF 3 トーマス・デン
DF 35 千葉和彦
MF 30 奥村仁
MF 6 秋山裕紀
FW 7 谷口海斗
FW 9 鈴木孝司
監督
松橋力蔵
※19:00開始
主審:飯田淳平
副審:淺田武士、手代木直美
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 15 丹羽詩温
DF 88 加賀健一
DF 5 河野貴志
DF 4 蜂須賀孝治
MF 6 諸岡裕人
MF 20 栗本広輝
MF 9 中村亮太
MF 29 佐藤大樹
FW 11 梶谷政仁
FW 17 半田航也
控え
GK 23 矢田貝壮貴
DF 13 才藤龍治
DF 39 星キョーワァン
MF 80 小野原和哉
FW 10 小松蓮
FW 40 青木翔大
FW 42 松本ケンチザンガ
FW 8 畑潤基
監督
吉田謙
[アルビレックス新潟]
先発
GK 21 阿部航斗
DF 19 星雄次
DF 26 遠藤凌
DF 18 早川史哉
DF 45 稲村隼翔
MF 22 松田詠太郎
MF 40 石山青空
MF 20 島田譲
MF 16 小見洋太
FW 27 長倉幹樹
FW 46 笠井佳祐
控え
GK 23 吉満大介
DF 25 藤原奏哉
DF 3 トーマス・デン
DF 35 千葉和彦
MF 30 奥村仁
MF 6 秋山裕紀
FW 7 谷口海斗
FW 9 鈴木孝司
監督
松橋力蔵