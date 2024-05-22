横浜FCvs名古屋 スタメン発表
[5.22 ルヴァン杯3回戦](ニッパツ)
※19:00開始
主審:清水勇人
副審:梅田智起、長谷川雅
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 1 永井堅梧
DF 23 杉田隼
DF 22 岩武克弥
DF 46 佐藤颯真
MF 3 中村拓海
MF 34 小倉陽太
MF 25 三田啓貴
MF 20 村田透馬
FW 33 室井彗佑
FW 77 新井瑞希
FW 9 櫻川ソロモン
控え
GK 40 遠藤雅己
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 48 松下衣舞希
DF 6 和田拓也
MF 43 高橋友矢
MF 56 橋本丈
FW 28 グエン・コンフオン
FW 38 高橋利樹
FW 49 前田勘太朗
監督
四方田修平
[名古屋グランパス]
先発
GK 16 武田洋平
DF 24 河面旺成
DF 5 吉田温紀
DF 2 野上結貴
MF 7 和泉竜司
MF 6 米本拓司
MF 8 椎橋慧也
MF 28 榊原杏太
MF 27 中山克広
FW 77 キャスパー・ユンカー
FW 18 永井謙佑
控え
GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 3 ハ・チャンレ
DF 30 行徳瑛
MF 17 倍井謙
MF 25 久保藤次郎
MF 34 内田宅哉
MF 41 小野雅史
FW 10 パトリック
FW 11 山岸祐也
監督
長谷川健太
※19:00開始
主審:清水勇人
副審:梅田智起、長谷川雅
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 1 永井堅梧
DF 23 杉田隼
DF 22 岩武克弥
DF 46 佐藤颯真
MF 3 中村拓海
MF 34 小倉陽太
MF 25 三田啓貴
MF 20 村田透馬
FW 33 室井彗佑
FW 77 新井瑞希
FW 9 櫻川ソロモン
控え
GK 40 遠藤雅己
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 48 松下衣舞希
MF 43 高橋友矢
MF 56 橋本丈
FW 28 グエン・コンフオン
FW 38 高橋利樹
FW 49 前田勘太朗
監督
四方田修平
[名古屋グランパス]
先発
GK 16 武田洋平
DF 24 河面旺成
DF 5 吉田温紀
DF 2 野上結貴
MF 7 和泉竜司
MF 6 米本拓司
MF 8 椎橋慧也
MF 28 榊原杏太
MF 27 中山克広
FW 77 キャスパー・ユンカー
FW 18 永井謙佑
控え
GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 3 ハ・チャンレ
DF 30 行徳瑛
MF 17 倍井謙
MF 25 久保藤次郎
MF 34 内田宅哉
MF 41 小野雅史
FW 10 パトリック
FW 11 山岸祐也
監督
長谷川健太