[5.22 ルヴァン杯3回戦](ニッパツ)

※19:00開始

主審:清水勇人

副審:梅田智起、長谷川雅

<出場メンバー>

[横浜FC]

先発

GK 1 永井堅梧

DF 23 杉田隼

DF 22 岩武克弥

DF 46 佐藤颯真

MF 3 中村拓海

MF 34 小倉陽太

MF 25 三田啓貴

MF 20 村田透馬

FW 33 室井彗佑

FW 77 新井瑞希

FW 9 櫻川ソロモン

控え

GK 40 遠藤雅己

DF 2 ンドカ・ボニフェイス

DF 48 松下衣舞希

DF 6 和田拓也

MF 43 高橋友矢

MF 56 橋本丈

FW 28 グエン・コンフオン

FW 38 高橋利樹

FW 49 前田勘太朗

監督

四方田修平

[名古屋グランパス]

先発

GK 16 武田洋平

DF 24 河面旺成

DF 5 吉田温紀

DF 2 野上結貴

MF 7 和泉竜司

MF 6 米本拓司

MF 8 椎橋慧也

MF 28 榊原杏太

MF 27 中山克広

FW 77 キャスパー・ユンカー

FW 18 永井謙佑

控え

GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾

DF 3 ハ・チャンレ

DF 30 行徳瑛

MF 17 倍井謙

MF 25 久保藤次郎

MF 34 内田宅哉

MF 41 小野雅史

FW 10 パトリック

FW 11 山岸祐也

監督

長谷川健太