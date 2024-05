2024年5月10日には、「ano - 絶絶絶絶対聖域 feat. 幾田りら」のTHE FIRST TAKEパフォーマンスが公開されたが、5月22日(水)22:00に「THE FIRST TAKE」第437回として、幾田りら feat. ano「青春謳歌」がプレミア公開される。幾田りら feat. ano「青春謳歌」は、5月24日(金)に公開となる映画『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』後章主題歌として制作された楽曲だ。今回のTHE FIRST TAKEバージョンは、このための楽曲アレンジに、映画でW主演として声を務めている2人ならではの展開も織り交ぜたパフォーマンスとなっているとか。お楽しみに。◆anoオフィシャルサイト◆幾田りらオフィシャルYouTube